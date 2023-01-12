楊健興：過往「報道事實係最好抗辯」　今日刊登反對聲須自我審查

停運一年的《眾新聞》本月初將所有報道由官網下架，並關閉多個社交平台帳戶。前主筆楊健興接受訪問談及停運前因，指早於蘋果日報前年六月停刊開始，就有風言風語「傳得好緊要，立場新聞（會係下一間），跟住落嚟就係眾新聞。」眾新聞當時從不同渠道都感覺到風險，到當年12月立場新聞多名高層被捕，眾新聞判斷傳言可信，而在短時間內決定停運。



楊健興坦言《眾新聞》要復活「機會好難」，提到今日的傳媒生態不能只靠「新聞價值」決定刊登批評政府言論，以往「報道事實係最好的抗辯」，但今日卻可能要等到官方出稿回應，才可以報道事件，回溯來龍去脈，「要考慮好唔好出，點樣出」，這些就是「自我審查」。他指如果「新聞自由」可以回到過去百花齊放，就是最好的「香港故事」。



嘆《眾新聞》要復活好難

楊健興接受民主黨前主席劉慧卿訪問，憶述當時《眾新聞》停運前後的經歷，指當時收到風聲言之鑿鑿：「（2022年）七一回歸25周年之前，有啲媒體就自己摺咗佢，或者有辦法令你哋做唔到落去，嗰個傳聞令好多行家同事心理壓力好大，當然觸發點係12月尾立場新聞拘捕，跟住即日停運……覺得需要好快作一個討論、決定、分析。分析都係有風險，前景都唔係太樂觀，做新聞嘅空間同過往好唔同，窄咗好多，風險又大嘅話，喺好短時間就做咗個咁嘅決定。」

他指，當時的判斷「未必係拉人」，而可能是「針對內容報道」，而《眾新聞》的結束令不少從業員要向新聞界「說再見」。不同於以往，社會大事件後入行人數總會飆升，經歷反修例後，新聞界離開的人很多，選讀新聞系的亦大跌。他形容新聞自由以往可能是「半杯水」，如今「係幾滴」，雖然悲觀，但只要「人想知道真相，想知道發生咩事……點解發生」，就一定需要記者。

2022年1月3日，楊健興與李月華於《眾新聞》辦公室外交代停辦事宜。（鄭子峰攝）

人想知道真相 就一定需要記者

至於《眾新聞》有否機會重開？楊說，除非有不同「權力中心」發出正面訊息，又指去年初停運，正是收到不同訊息表示「唔好做住啦」、不同人都說好難準確猜測，亦覺得無謂冒險。他不敢說新聞自由可否回到過去般百花齊放，但今日報道批評政府的聲音，都要考慮角度、刊登的方式， 考慮會否被官方視為煽動公眾對政府仇恨，形容這些就是自我審查。