內地「最缺工」百大職業榜出爐　電商類快遞員最搶手

因應「後疫情時代」，內地各行各業開始重新招聘人工，大陸人力資源和社會保障部18日發布2022年第四季度「最缺工」的100個職業排行。根據「榜單」，營銷員、汽車生產線操作工、快遞員、餐廳服務員等名列前十，其中網約快遞員、物流類快遞員最為搶手。



《人民網》報道指出，內地2023年最搶手工作，分別是營銷員、汽車生產線操作工、快遞員、餐廳服務員、商品營業員、家政服務員、保潔員、保安員、包裝工、車工。

報道稱，與2022年第三季度相比，內地製造業缺工狀況持續，汽車行業相關崗位缺工較為突出，包含汽車零部件再製造工、工程機器人系統操作員、汽車工程技術人員等職業異軍突起搶進排行，其中又以汽車生產線操作工最甚，位列排行前十。

內地最熱門行業還有快遞物流行業，相關用人需求明顯增加。像是採購員、郵件分揀員、快件處理員、裝卸搬運工、網約配送員、快遞員等職業缺工程度加大，平均月薪近1萬多人民幣。

「後裔情時代」下，網約快遞員、物流類快遞員成為內地最為搶手職業。圖為中國郵政集團有限公司河南省鄭州郵區中心，工作人員在轉移快遞包裹。（新華社）

另外，在國務院新聞辦舉行2022年工業和訊息化發展情況新聞發布會上，工業和信息化部總工程師、新聞發言人田玉龍表示：「2022年工業經濟面臨的國內外環境還是比較嚴峻複雜，但總體來看，回穩向好態勢保持住了，沒有變。」

田玉龍進一步指出，去年規上增加值同比增長3.6%。一季度是高位開局，態勢非常好，到了4月份大幅下滑，5月份後又開始回升，波動比較大。四季度受疫情擾動，下行壓力加大。

展望2023年發展，儘管外部環境依然複雜，田玉龍樂觀評價內地市場主體活力、居民消費潛力和產業升級動力將有效釋放，工業經濟穩步回升態勢保持不變，有望為宏觀經濟大盤提供有力支撐。