疫情｜衛健委：全國已度過發熱門診、急症和重症患者三個高峰

今日（19日）下午，國務院聯防聯控機制召開新聞發布會。國家衛健委醫療應急司司長郭燕紅表示，全國和各省已經度過了三個高峰，包括發熱門診高峰、急症高峰和重症患者的高峰。



郭燕紅稱，全國發熱門診診室的就診人數在2022年12月23日達到峰值，之後持續下降，到2023年1月17日較峰值下降了94%，已經回落到了2022年12月7日前的水平。

郭燕紅又稱，全國急症高峰就診人數在2023年1月2日達到峰值，之後持續下降，在1月17日較峰值下降了44%。

郭燕紅又稱，全國在院陽性重症患者人數是在2023年1月5日達到峰值之後持續下降，在1月17日較峰值數量下降了44.3%。

全國普通門診逐步恢復

郭燕紅表示，總的來看，新冠病毒感染者的醫療救治平穩有序，日常的診療服務在逐步恢復。

郭燕紅提到，全國普通門診在逐步恢復，同時普通門診當中新冠患者的比例在逐步降低。至2023年1月17日非新冠在普通門診的就診率已經達到99.5%，顯示門診正常診療在逐步恢復。

另外，住院患者呈現波動上升趨勢，而住院患者當中非新冠患者住院比例大幅度提升，在1月17日已經達到85%，住院正常診療也在恢復。

郭燕紅還指，住院患者的手術量在2022年12月9日—31日呈現下降趨勢，2023年1月1日以後呈現穩步提升的態勢。2023年1月17日比2022年12月7日住院手術量已經上升超過20%，這些指標都反映出醫療機構的正常醫療服務正在得到恢復。