談判前輝瑞高管已離場？　國家醫保局：不會再就Paxlovid專門談判

輝瑞特效藥Paxlovid 因報價過高，最終未能納入國家醫保目錄。

《新京報》報道，對於Paxlovid 談判失敗，有消息人士稱，輝瑞共有6個藥品進入醫保談判，但輪到Paxlovid時，副總裁等高管已經離場。國家醫保局稱，不會再和輝瑞就Paxlovid舉行專門的談判。



知情人士透露，在醫保談判中，並無出現所謂的報價低至600多元的情況。談判最終未成功，原因是輝瑞報價過高，距離底價過遠，且在談判過程中基本未降價。

知情人士稱，當天包括Paxlovid在內，輝瑞共有6個藥品進 入醫保談判，前5款藥品都由輝瑞副總裁進行談判，但輪到Paxlovid時，副總裁等高管已經離場。他認為，此舉動已向談判醫保方傳遞出較為明確的訊號，結合談判過程中企業方無降價意圖來看，企業表達的意願已相當明顯。

知情人士又稱，醫保藥品談判，企業方是否有意願降價、是否有意願進入醫保，企業在規則範圍內有決策和選擇策略的自由。Paxlovid談判中，醫保方已盡了最大誠意，談判失敗決不是因為該藥底價過低。

美國輝瑞公司生產的口服藥物Paxlovid。（新華社）

去年2月，國家藥監局附條件批准Paxlovid進口註冊，並用於治療成人伴有進展為重症高風險因素的輕至中度新冠感染的藥品。該藥之後被納入《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》，並臨時性納入醫保支付範圍。

據悉，該藥此前的醫保採購價為2300元。國家醫保局因早期批准上市的阿茲夫定和Paxlovid兩款藥品的價格等問題突出，先後約談兩款藥的生產經營企業。企業主動降價後，Paxlovid 由2300元降至1890元。

按照醫保談判規則，現場談判先由企業方報價，企業方有兩次機會報價並確認。若企業第二次確認後的價格高於醫保方談判底價的115%（不含），談判失敗並自動終止；反之則進入雙方磋商環節，雙方最終達成一致的價格必須不高於醫保方談判底價。

醫保談判現場。（影片截圖）

對於Paxlovid 談判失敗，有消息人士稱，醫保部門的考慮是「按照說明書，大部分患者都可以使用 Paxlovid，我國人口基數大，用藥量會非常龐大，醫保部門必須考慮資金的承受力和社會承受力」。

對於會否再就Paxlovid納入醫保目錄一事進行談判，國家醫保局回應，不會再和輝瑞就 Paxlovid 舉行專門的談判。正常情況下，醫保目錄談判一年只舉行一次。