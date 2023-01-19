中國足協大地震　兩高層同日官宣受查　包括執委、原秘書長劉奕

中國足球風波不斷，繼中超欠薪潮、前國足主帥李鐵被查後，周四（19日），中國足協執委、原秘書長劉奕，及中國足協常務副秘書長兼國管部部長陳永亮亦先後受查。



據湖北省紀委監委網站消息，中國足球協會第十一屆執委會成員、原秘書長劉奕，以及中國足球協會常務副秘書長兼國家隊管理部部長陳永亮亦，皆涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委審查調查。

劉奕原為上海巍美文化發展有限公司高級副總裁，於2019年8月當選中國足協秘書長一職，被外界稱為「足協第一位非體制內背景的秘書長」。周日（15日），中國足球協會第十一屆執委會第八次會議在江蘇蘇州召開，決定免去劉奕的中國足球協會秘書長職務，而僅僅四天後劉奕就因涉嫌嚴重違法受查。而與劉奕一同官宣落馬的陳永亮，則曾任中超總經理、國奧工作組組長等職。

當日，中國足球協會黨委召開擴大會議，通報二人受查。體育總局副局長、中國足球協會黨委書記杜兆才，中國足球協會主席陳戌源和協會副主席、駐會執委等與會人員一致表示，紀檢監察機關決定對劉奕、陳永亮進行調查，充分體現了堅決貫徹落實黨中央決策部署，推進足球領域反腐敗鬥爭的堅強決心和堅定意志；充分體現了足球領域反腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍的鮮明態度。中國足球協會堅決擁護、堅決支持紀檢監察機關對劉奕、陳永亮進行調查。

會議強調，中國足球協會要汲取教訓，以案為鑑，反思警醒，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心聚魂，堅定擁護「兩個確立」，堅決做到「兩個維護」。要以案促改，以案促治，持之以恆加強對足球從業人員教育管理監督，切實管好管住「關鍵少數」、「關鍵崗位」，一體推進「不敢腐、不能腐、不想腐」，堅定不移推動全面從嚴治黨向縱深發展。協會工作人員要始終牢記黨紀國法面前沒有例外，自覺接受監督，依法用權、秉公用權、廉潔用權，知敬畏、存戒懼、守底線，努力營造風清氣正的足球生態。

中國足球近期風波不斷，當中最為觸目的，是國足史上最年輕主帥李鐵被查一事。去年11月9日，李在參加中國足協在大連舉辦的教練培訓班時突然被帶走。11月26日，湖北省紀監委網站證實，李鐵涉嫌嚴重違法，正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委監察調查。

根據內地媒體人冉雄飛的爆料，李鐵是因為與武漢隊出現薪資糾紛，被武漢隊高層實名舉報，才被調查。而繼李鐵之後，張鷺、鄭斌、高堯、忻峰等四名前國腳不久也被帶走。12月8日，前武漢市足協秘書長付翔亦被帶走協助調查，成為首位涉案的足協官員。