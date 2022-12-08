前國足主帥李鐵案嚴重違法案　記者爆料：前國腳鄭斌也被帶走調查

中國國家男子足球隊主教練李鐵涉嫌嚴重違法，湖北省紀委監委發布公告稱他目前正接受調查。前國腳張鷺其後亦疑牽涉其中，被有關部門帶走。足球界反賭掃黑風暴持續，國足球迷期待能掀起體育界「反貪風暴」，改善中國足球發展環境。



內地足球記者李斌12月8日透露，與李鐵合作多年的前國腳、現任天津津門虎隊技術總監鄭斌亦被帶走調查。此前《北京青年報》曾報道，李鐵已供出三名「國腳」。



足球記者李璇7日在微博發文指，他獲知又有一名與李鐵關係密切的人被帶走調查，李璇今（8日）再度發文證實被帶走調查的人是前國腳鄭斌。李璇指出，這麼多年來，鄭斌一直是李鐵教練組中最固定的搭檔。」

前國腳鄭斌傳出被帶走調查。（微博＠李璇）

據了解，鄭斌在球員時期和李鐵都是深圳健力寶隊球員，退役後曾在多支中超球隊任職，曾獲李鐵邀請，加入中國國家隊教練團隊。李璇稱，江湖傳聞說，李鐵執教，自身主要做資源和外圍，足球技戰術和排兵佈陣完全仰仗鄭斌。

李璇指出，鄭斌在李鐵團隊中，是個業務能力非常突出的存在，「特別能鑽研業務，在足球專業層面很強，這也是李鐵這麼多年無論在華夏還是在卓爾，甚至到了國家隊都帶著他的原因。」

李璇表示，此前鄭斌曾經協助調查，後回到天津隊中，天津媒體還特意發圖闢謠，但昨晚，鄭斌被再次帶走。

足球記者李璇爆料前國腳鄭斌也被帶走調查。（微博＠李璇）

李鐵已供出三名前國腳

湖北省紀委監委網站11月26日證實，李鐵涉嫌嚴重違法，正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委監察調查。

李鐵被帶走後，體育節目主持人的「李平康1991」發文稱，「李鐵涉案數額巨大，僅瀋陽一家銀行就被查出超過一億存款。」他也透露，「若對李鐵的經濟問題展開調查，恐怕牽扯面會非常之廣，在足壇引發新一輪地震」

《北京青年報》曾報道，多位足球媒體人透露，李鐵已供出3名前中國男足隊員，包括前國足門將張鷺，已因參與打假球被帶走。李鐵供出，2019年中超保級戰武漢卓爾對天津天海時，收買了當時天津門將張鷺。