內地開關｜星媒：越來越多中國遊客到新加坡接種mRNA新冠疫苗

隨著內地開關，近日，越來越多中國旅客選擇到新加坡，接種mRNA新冠疫苗，人數較去年底增長約5%至10%。



據星媒《海峽時報》報道，在新加坡經營34間診所的醫療保健連鎖店Raffles Medical上周表示，自從莫德納（Moderna）在新加坡推出最新的雙價疫苗以來，來自中國的遊客源源不斷地接種新冠疫苗，人數較去年底增長約5%至10%。

與此同時，Parkway Shenton已經看到越來越多的中國公民前來接種mRNA疫苗，並收到了中國旅行社關於遊客接種此類疫苗的詢問。不過，另一間但大型連鎖企業Thompson Medical表示，中國遊客對疫苗的需求沒有增加。

新加坡衛生部周三（11日）在回應詢問時表示，遊客等短期訪問的人，可以根據新加坡的私人疫苗接種計劃以非補貼價格購買疫苗。該計劃於2022年4月開始，以迎合那些不符合國家疫苗接種計劃資格的人。

據了解，一劑莫德納雙價疫苗在Raffles Medical的價格為140.40美元（合約1097港元）。

新加坡衛生部又指，截至2023年1月1日，已接種約3,000劑新冠疫苗，其中95%於是短期訪問者。