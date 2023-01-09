山西婦病逝4年卻有多針疫苗接種記錄　多人被問責處分

山西忻州市有網民爆料稱，母親4年前因病離世，但他近日在預防接種憑證上，竟能查詢到母親有多次新冠疫苗接種記錄。



《南方都市報》報道，來自山西忻州市五台縣的網民上載一張預防接種憑證，內容顯示受種者姓名為楊某連，1957年出生，共有3針新冠疫苗接種記錄，疫苗接種時間在2021年至2022年，接種單位均為陽白鄉衛生院。

該名網民稱，預防接種憑證上的受種者是其母親，但後者已於2019病故。他又出具了居民死亡殯葬證，內容亦顯示楊某連於2019年3月23日離世。

1月8日，山西省忻州市五台縣人民政府新聞辦公室通報稱，針對五台縣陽白鄉衛生院疫苗接種存在信息錄入問題，五台縣紀委監委經過調查，證實上述情況基本屬實，現已啟動問責。

目前，對負有領導責任的陽白鄉黨委書記和五台縣醫療集團董事長給予免職處理，對負有直接責任的陽白鄉衛生院院長給予撤職處分，對其他相關責任人給予相應的黨紀政務處分。

值得一提的是，去年底，湖南長沙亦曾發生同類事件。據此前報道，湖南長沙一位長者過世7日後，手機健康碼上卻出現3針疫苗接種記錄，而他生前因中風癱瘓在床等原因從未接種疫苗。

此外，湖南邵東市有多名居民反映，自己或家人並未接種新冠疫苗，但相關系統上卻顯示已接種的記錄。邵東市簡家隴鄉衛生院一名工作人員解釋，出現疫苗接種記錄錯誤情況，有機會是當時為了完成任務，提前輸入疫苗接種紀錄，「具體的情況，得問村幹部。」