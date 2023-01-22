「排隊2小時，充電1小時」　深圳司機開新能源車返鄉用時翻倍

據公安部統計，2022年中國新能源汽車保有量達1310萬量，相比2021年增長67.13%。隨著新能源市場的擴大，充電樁和油站一樣，成為司機們的必需品。

據《中新經緯》報道，「春運」期間，充電成了返鄉路上的最大難題。



「高速服務區確實都有充電樁，但幾乎每個服務區都要排隊充電。回家路上一共充了3次電，排隊2小時，充電1小時。」開新能源車從深圳返回江西的張先生無奈地說，往年開燃油車僅需8個小時的路程，今年卻花費15個小時。

充電困難不僅體現在路上，返回鄉下家中後，司機們才開始面對真正難題。雲南新平縣的新能源司機稱，縣城只有電網公司門口有專門的充電樁，非常不方便，只能接家用電線為車充電。此外還有司機表示，返鄉後給車充電需要「看運氣」，公共充電泊車位上停滿了燃油車，即使一旁有提示牌，也只能搶車位或等燃油車開走。

充電泊車位平日利用率低 設置過多易產生虧損

新能源車在內地大賣，但部分地區充電樁卻遠遠不足。為何不多多設置充電設備？對此中國汽車流通協會新能源汽車分會秘書長章弘表示，充電設施的鋪設與實際使用率之間存在衝突。春節屬於出行高峰期，因此高速公路服務區、農村地區會出現供不應求的現象，但平時利用率不高，便會產生赤字運營。

他提醒新能源車司機，開車返鄉時務必做好路線規劃，選擇有充電設施的道路回家，計算好距離和時間，以防半路沒電。