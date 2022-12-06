深圳破新能源車充電難題　已設12萬個充電站　最快10分鐘充飽

深圳新能源汽車數量全國領先，營運純電動巡遊車數量居全球第一。今年截至11月，深圳推廣新能源車數量已達19.1萬輛。隨著新能源車保有量不斷增長，充電站成為車主的第一必需品。



據《深圳特區報》5日報道，深圳為新能源汽車產業發展壯大、破解充電難題，讓充電像加油一樣方便快速，大力推進充電設施建設。截至11月底，全市累計建成並投入使用的新能源汽車充電站約12萬個，包含公用快充3.8萬個。其中，月亮灣充電站項目最大的輸出功率達600KW，經測試，5分鐘即可充電50%-80%。

龍華區民興苑V2G（汽車對電網）示範站，充分運用光儲充、V2G等技術，促進新能源汽車的能源利用和電網安全穩定運行，建成粵港澳大灣區首個具備車網雙向互動示範項目。

另外，深圳為推動城市綜合能源補給設施體系的建設，截至11月底，已建成6座綜合能源補給站，含1座油氫電綜合能源服務站、1座油氣合建站和4座油電合建站。合能源補給設施規劃已初見成效，為全市新能源汽車、清潔能源貨車等提供用能保障，極大提高相關車輛能源補給的便利程度。

今年8月，深圳發改委在《深圳市新能源汽車充換電設施管理辦法》中提出，各類建築物配建停車場（庫）及社會公共停車場小汽車充電泊車位配置比例不應低於30%，100%預留充電站建設安裝條件。