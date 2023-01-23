兔年｜大年初一內地民眾「報復性」出遊　春節檔總票房突破20億

內地疫情防控放開後的首個春節，民眾「報復性」出遊，出境遊、跨省遊、省內遊等多樣的出行方式，令文旅市場闊別三年重現活力。



今日（23日），各地通告大年初一遊客情況。其中，上海當日接待遊客達到155.27萬人次，黃浦區豫園燈會以兔年為主題，用非遺燈組精彩演繹傳統神話《山海經》，吸引了大量市民遊客打卡留念。在北京雍和宮，昨日約5萬人前往上香祈福；有市民在零下10℃的天氣中連夜排隊六小時，為搶新年頭柱香。

大年初一北京雍和宮5萬人上香祈福，香火旺盛。（視覺中國）

據廣鐵集團公布數據，大年初一，廣鐵預計發送旅客46萬人次，較2022年同比增長61.4%，增17.6萬人次。其中針對「廣州—深圳」、「長沙—邵陽」等短途客流，加開20對列車，暢順旅客出行。

文化市場方面，疫情放開後的首個春節檔，7部賀歲電影中5部票房過億，讓低迷一年的中國電影再現繁榮。其中，《流浪地球2》6.6億領跑，還有《滿江紅》、《無名》等人氣電影。據「貓眼榜單」統計，包含此前預售，2023年春節檔電影總票房已突破20億元，年初一單日票房達到16.04億元。

中國防控措施的轉變，讓內地電影業迎來「新生」的同時，亦為全球市場增添信心。業內分析專家Paul Dergarabedian在接受美國媒體採訪時，強調了中國對全球電影市場的重要性，「你必須抓住中國市場才能獲得全球性的成功。」