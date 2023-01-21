春節｜兔年看中國另類兔子！「沙漠比卡超」超萌　海裏竟也有兔？

兔子就見得多，然而，名字含有「兔」字，但不是兔子的「兔子」大家又見過多少呢？2023春節將至，在迎來兔年之際，讓我們一起來看看中國這些另類的「兔子」有多特別吧！



「是貓不是兔」兔猻

被稱作「兔子」的貓大家見過嗎？說的正是出沒於青藏高原的兔猻了。兔猻雖然名字含有「兔」字，但卻和兔子沒有半點關係，相反，兔猻是一種貓科動物。

兔猻生活於青藏高原一帶，是一種野生貓科動物，現為國家二級保護動物。（視覺中國/當代中國）

由於兔猻一般生活在戈壁、荒漠等地帶，為了抵禦惡劣的氣候環境，牠擁有現存貓科動物中最厚實的毛皮，尤其是肚子和尾巴，確保牠們不會在冰天雪地中被凍傷。

另外，兔猻還有一個十分鮮明的外貌特徵，那就是牠們那對鈍圓形的扁耳朵了。為了在捕獵時能方便躲藏和突襲，兔猻的耳朵不像家貓般直立，而是扁扁的、相距較遠，搭配蓬鬆的毛髮及小短腿，呆萌憨厚的樣子深受人們喜愛。

蓬鬆的毛髮、炯炯有神的大眼睛、短小的耳朵及四肢，為兔猻增添幾分可愛呆萌的模樣。（視覺中國/當代中國）

據説，兔猻這個名字源自古代的突厥語，古時候，若突厥人打獵放牧時看到兔猻，就會大喊叫住牠們，而牠們往往都會停下腳步，而突厥語的「站住」，音譯過來就是兔猻了。

2022年10月10日，中國唯一一隻圈養雄性兔猻——猻思邈，進食時因雞肉鯁喉，不幸窒息死亡，終年7歲半。



「天山精靈」伊犁鼠兔

説起中國最珍貴的動物，相信大家會不約而同地聯想到「國寶」大熊貓，但原來還有一種長相奇特的兔子，其珍稀程度能和大熊貓比擬，它們就是擁有「天山精靈」之稱的伊犁鼠兔。

伊犁鼠兔之所以被稱作「天山精靈」，是因為牠們只生活在新疆天山山脈，是中國特有物種，1983年才首次被發現。

曾有20年消失在人類視野中的伊犁鼠兔，於2014年再次被發現。時隔8年，有志願者於2022年8月，再次清晰拍到伊犁鼠兔的身影。（視覺中國/當代中國授權）

伊犁鼠兔體型嬌小，卻長有大大的圓耳朵，灰色的皮毛上散落些棕色斑點，行為與兔子很相似，主要棲息在海拔2,800米至4,100米之間的天山高寒裸岩地帶，以雪蓮、紅景天、金蓮花等高山植物作為食物。

由於生存條件惡劣、天敵、全球暖化等因素，伊犁鼠兔近年數量銳減，正處於瀕危狀態。為保護這些可愛的鼠兔，研究人員於天山山脈建立起自然保護區，每年7月24日，也被世界自然保護聯盟（IUCN）列為「拯救伊犁鼠兔日」。

時隔8年，有志願者於2022年8月，再次清晰拍到伊犁鼠兔的身影：



海裏的「兔子」海兔

除了陸地上的兔子，原來大海裏也有一種「兔子」。這種在海裏生活的「兔子」名叫海兔，但牠們並非真正的兔子，只是因頭上的觸角長得像兩隻兔耳朵而得名。牠們喜歡生活在溫暖的海洋地帶，在香港也可以發現到牠們的身影。

海兔並不是海裏的兔子，而是一種貝類動物，牠們喜歡生活在溫暖的海洋地帶，在香港也可以發現到牠們的身影。（視覺中國/當代中國授權）

海兔其實是一種貝類動物，只是牠們的貝殼已經退化，變成了薄薄一層殼皮，外形與蛞蝓十分相似，所以又被稱為海蛞蝓。

海兔一般生活於熱帶海域，在中國沿海城市經常能夠發現牠們的身影，由於鮮艷的色彩及有着與兔子般可愛的模樣，成為了不少潛水愛好者及水下攝影師的心頭好。

「沙漠比卡超」長耳跳鼠

最後，我們來看一種雖名字裏沒有「兔」字，但樣子與兔子很相似的小動物——長耳跳鼠。長耳跳鼠是中國特色物種，一般在内蒙古、寧夏、青海、新疆一帶棲息生活，有少量分布於蒙古阿爾泰地區。

在古代，已有許多文學作品記載過，包括中國首部詞典《爾雅》、北宋科學家沈括著作《夢溪筆談》等，都將長耳跳鼠形容為「奇特的兔子」。

長耳跳鼠的外形既像兔子也像老鼠，因嬌小可愛的獨特外貌，被人們稱為「沙漠比卡超」。（視覺中國/當代中國授權）

長耳跳鼠擁有一雙大大的長耳朵以及具有優秀的跳躍能力，形態與兔子很相似，牠們體型雖小，但耳朵幾乎接近身長的一半，因此聽力非常好，有利於捕捉野外任何風吹草動，從而躲避獵食者。

與伊犁鼠兔一樣，如今，長耳跳鼠也被世界自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危物種之一。本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

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