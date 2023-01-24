暴雪遊戲24日零點國服停運　中國玩家發文紀念與青春告別

隨著暴雪娛樂與網易的合作終結，1月24日零時，暴雪旗下的《魔獸世界》、《爐石傳說》、《守望先鋒》等遊戲在中國內地正式停服，與中國玩家說再見。

近兩日，已有玩家開始「紀念」暴雪，並保存遊戲進度儲存「電子骨灰盒」。

今日（24日）對於玩家遊戲充值退款的問題，網易發公告稱，2月1日起開放「暴雪遊戲產品」退款申請，以「全現金、全平台」方式退款。可退商品包括，涉及暴雪的遊戲產品中，已充值但未消耗的虛擬貨幣或未失效的遊戲服務。



11月16日暴雪娛樂突發聲明稱，與網易未達成續約協議，因此將在1月23日暫停在中國大陸的遊戲服務。據業內人士稱，合作終結是因暴雪提出「天價」續約條件，近乎讓網易為其「打白工」。暴雪亦表示將尋找新的合作夥伴。

但三個月過去，暴雪似乎未在中國成功找到「下家」。1月14日，暴雪娛樂總裁Mike Ybarra曾與網易負責人進行新一輪溝通，但核心問題仍未達成一致。

網易「被分手」後再遭暴雪無禮對待

1月17日暴雪發公開信表示，曾向網易尋求協助，希望能將合約順延六個月，但遭到拒絕，因此將遵照停服公告，1月23日正式停服。

暴雪的公開信遭到網易激烈反擊，並用「離婚不離身」指責暴雪「騎驢找馬」是蠻橫、不得體，且不符合商業邏輯的提議，「過分自信中並未考慮這種予取予求的行為，將玩家和網易置於何地。」

除網易外，暴雪的這一行為，加之隨後又擬禁中國玩家參加《爐石戰記》電競賽，引發中國玩家眾怒。

中國玩家與暴雪做最後道別

一系列拉扯後，暴雪退出中國已是板上釘。不少玩家在社交平台紀念暴雪。「玩了10年正式服，3年懷舊服，從青年到中年，魔獸這個遊戲伴隨著我度過無數的美好時光！」遊戲博主「老刀99」懷念與《魔獸世界》一起度過的青春。他寫道，「儘管我們曾經無數次拯救過它，但這一次我們真的無能為力。」

2006年《魔獸爭霸》冠軍李曉峰表示，「希望暴雪能夠早日回歸，當然那也得是我們心目中的那個眾心所向的暴雪。」

內地歌手薛之謙亦發文稱「再見了暴雪，暴雪在我心中依然是最好的即時戰略創造者，也相信它會回來。」

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「電子骨灰盒」保存遊戲進度

由於未找到接手公司，暴雪專門為中國玩家開發電子存檔功能，被調侃是「電子骨灰盒」。《魔獸世界》國服停服後，玩家可自行將游戲數據保存到本地，以備那可能存在的重啟之日。