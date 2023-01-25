內地春節檔票房破40億！《流浪地球2》《滿江紅》票房領先爭冠軍

內地疫情防控措施調整放寬後，電影業迎來回暖趨勢，春節檔電影票房亦成為民眾關注點。據悉，今年春節檔共有7部電影定檔大年初一上映。《澎湃新聞》報道，截至1月25日凌晨左右，2023年春節檔（1月21日-1月27日）總票房（含預售）破40億元（人民幣，下同），其中《流浪地球2》《滿江紅》票房領跑。



據貓眼專業版1月25日00：18分電影票房數據顯示，2023年內地春節檔（1月21日-1月27日）總票房（含預售）突破40億元，《流浪地球2》、《滿江紅》、《熊出沒·伴我「熊芯」》分列春節檔票房前三位。

其中，張藝謀導演新片《滿江紅》票房破14億元，經典IP續作《流浪地球2》票房破13億元，《熊出沒·伴我「熊芯」》破4億元。

此外，程耳導演新片《無名》也選擇春節檔上映，參演演員有梁朝偉、周迅、王一博等，票房也突破3.5億元，位列第四。

《流浪地球2》《滿江紅》票房口碑接近 領跑春節檔

據悉，春節檔影片上映以來，《流浪地球2》和《滿江紅》兩部影片的票房和口碑都很接近，合計貢獻了六成以上的檔期票房，領跑春節檔。

《流浪地球2》作為2019年春節檔電影《流浪地球》的續作，在場景道具、視覺特效等方面更為精良，並加入了「太空電梯」、「數字生命計劃」等全新科幻概念，世界觀設定更為廣闊，受到不少影迷期待。

而張藝謀導演新作《滿江紅》故事設定在岳飛死後四年，講述了一個南宋小兵張大（沈騰飾）和親兵營副統領孫均（易烊千璽飾）意外陷入陰謀後找尋真相和兇手的故事，懸疑和喜劇元素均有加入。

1月24日11時，《滿江紅》春節檔累計票房超過《流浪地球2》，暫列首位。隨後，「滿江紅票房超過流浪地球2」話題也登頂微博熱搜。

燈塔專業版數據分析師陳晉介紹，從歷年春節檔影片的票房競爭走勢來看，《流浪地球2》和《滿江紅》兩部影片誰是接下來幾天的票房日冠軍，可能會決定誰是今年春節檔的票房冠軍。

2023年1月24日，遼寧瀋陽，市民進入電影院觀看春節檔電影。（視覺中國）

據悉，春節檔觀影人次已突破7300萬。在電影票價方面，燈塔專業版數據顯示，2023年春節檔電影平均票價有所下降，預售平均票價53.7元。萬聯證券研報此前預測，春節檔整體票房有望突破90億。而觀影人次將替代票價，成為2023年春節檔票房的核心動力。

票房競爭如火如荼的同時，春季檔七部影片1月24日亦發布聯合倡議書，呼籲觀眾不要盜錄、盜播：「我們有幸在癸卯兔年伊始擁有一個熱鬧非凡、豐富多元的春節檔，呼籲觀眾朋友們走進影院，文明觀影，抵制盜版，共同創造良好的觀影環境。」