Google攔截中國有關網絡水軍5萬條訊息：內容粗製濫造,無真實受眾

Google威脅分析小組（Threat Analysis Group）1月26日在報告中指出，注意到一個與中國有關聯的網絡水軍組織，該組織名為龍橋（Dragonbridge，或稱Spamouflage Dragon），Google在2022年攔截了該網絡組織所分享的五萬多條資訊內容。



據了解，該組織一般散布一些輕鬆的如動物、食物等短片，但偶爾散布政治觀點，如支持武統台灣，反對香港反修例示威。Google指出該組織製作的內容粗製濫造，缺乏真實受眾，但在佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）訪台後製作的新內容比較講究，並且上傳到多個平台，內容更呼籲台灣總統蔡英文投降。



彭博社報道，Google威脅分析小組26日發布報告指出，龍橋是通過傳播垃圾郵件，以及散布一些政治內容與北京利益一致之社交媒體貼文的網絡水軍組織。在YouTube、AdSense等平台都有他們的訊息。

Google報告指出，龍橋透過在社交媒體平台上的數千個假帳戶，以不同管道傳播發表與時事相關的內容，推動親中觀點。2022年龍橋散佈的內容涵蓋多個議題，包括批評美國民主制度、指美國和盟國干涉中國內政、支持武統台灣主張等。對象主要是針對是中文觀眾，但有些敘述是用英語和其他語言進行。

網絡水軍同時操控多部電腦，利用程式發出訊息主導民意。（網上圖片）

Google提到，龍橋水軍規模和內容生產量龐大，但所發佈的相關內容未能獲得關注。報告指出，龍橋大多數的YouTube頻道訂閱者為零，80%以上視頻觀看次數都低於100。

Google指出，儘管龍橋的內容目前並未吸引大量瀏覽人數，但該組織持續嘗試新手法、形式與內容，手段包括利用人類而非機器人講述內容，讓真人在鏡頭前以脫口秀方式討論時事，並將政治訊息混雜於高品質的生活性內容，比如美容與烹調建議等。

Google認為，龍橋的內容製作粗劣，時常出現毫無意義的圖像、混亂的音訊和不嚴謹的編輯，可能是他們沒有獲得真實受眾的原因之一。但Google也提醒，隨著與時推移，「龍橋協同生產的假訊息或許最終會吸引真實用戶的關注」。

此外，Google研究人員指出，2022年8月在佩洛西訪台後，開始製作內容相對高品質的台灣新內容，並透過統一標籤與標題，上傳到多種管道。