長江存儲遭美制裁面臨技術瓶頸　離職員工更曝被追討公司房差價

內地記憶晶片龍頭長江存儲近日被指在美國出口管制之下面臨技術瓶頸，第二座晶圓廠的興建計劃恐要押後。同時，有離職員工爆料被追討員工配宅的差價，爭議金額估在10萬元（人民幣．下同）至數百萬元不等。



去年底，美國商務部將35家中國實體列入貿易黑名單，限制其採購美國產品與服務，當中包括長江存儲，其被禁止繼續供貨予華為及海康威視等「黑名單」中企。專家認為，由於無法自由取得美國晶片設備與服務，長江存儲技術精進與量產的能力被挫。瑞銀集團亞太技術研究首長Nicolas Gaudois稱，美國的制裁讓中國記憶體產業難以繼續發展，限制了相關企業提升先進技術的能力。

集邦科技的報告更指出，在不能取得關鍵設備供應商的支持下，長江存儲發展3D NAND快閃技術Xtacking 3.0上面臨重大障礙，而海外NAND快閃記憶體買家對採用長江存儲技術態度大為保留。長江存儲將逐漸喪失其成本競爭力，市佔率亦將持續被侵蝕，唯一出路可能是走回頭路，至生產2D NAND快閃記憶體，或轉型作以成熟製程生產邏輯晶片的供應商。

另一方面，長江存儲裁員後，被曝跟離職員工談判「歸還公司房」事宜，如果已裝修，就必須補上與市價的落差，引發員工抱怨。有員工指「掙的工資再掏家裡的錢，天天加班到深夜，結果被裁了」，公司回頭要求3年內補回一切福利。