Google國歌風波︱政府正提升政府網頁搜尋結果　建議公眾參閱

早前在Google搜尋「香港國歌」時，會彈出「願榮光歸香港」，而不是中國國歌「義勇軍進行曲」。新民黨立法會議員容海恩提出書面質詢，問現現行機制下，政府有何新計劃促使Google搜尋引擎的搜尋結果顯示正確國歌。



創新科技及工業局局長孫東回應，指政府正從技術層面，就搜尋國歌等進行提升相關政府網頁搜尋結果的優化工作，以提升網頁在搜尋結果的排序。



孫東表示，2022年11月會見Google亞太區公共政策及政府事務部代表，並已提出嚴正交涉。Google在12月書面回覆指，搜尋結果排序是根據演算法自動完成，不會以人為操作將正確資訊在搜尋結果置頂，而只會按當地法令從該地區的互聯網搜尋網站中移除違法的內容。於是孫東進一步書面向Google總部要求將錯誤資訊從搜尋結果移除，強調有關搜尋結果明顯是不恰當和具誤導性，違反了Google的「搜尋結果內容政策」。

孫東近期再與Google亞太區領導進行會議，雙方同意繼續溝通，尋求妥善的方式解決問題。

此外，局方亦密切留意在網絡上搜尋區旗和區徽等的結果。政府正從技術層面，就搜尋國歌等進行提升相關政府網頁搜尋結果的優化工作，以提升網頁在搜尋結果的排序，又建議公眾應參閱政府網頁，以獲取準確資訊。