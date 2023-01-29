曾多次嫖娼　茅台原董事長高衛東反腐片流淚懺悔：有軟骨病富貴病

昨日（28日），貴州衛視播出反腐專題片《一嚴到底——貴州正風肅紀反腐》第一集《嚴明政治紀律》，曾任茅台集團黨委書記、董事長的高衛東出鏡懺悔。專題片還首度披露高衛東在被留置前大肆與商人、朋友串供，還搞模擬審訊演練等情況。



高衛東在反腐專題片出鏡懺悔（點圖放大）：

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50歲的高衛東曾任貴州省交通廳廳長，2020年3月出任茅台集團黨委書記、董事長，2021年8月改任省煤田地質局局長，2022年5月被查，12月被雙開。

早前的官方通報顯示，高衛東除了甘於被「圍獵」、沉溺賭博、多次嫖娼，還搞兩面派、做兩面人，搞政治攀附，熱衷迷信活動，並處心積慮對抗組織審查。

該專題片首次披露，在2022年1月，貴州省紀委省監委對高衛東涉嫌違紀違法問題立案審查調查。當得知省紀委到一個高爾夫球場調查其打高爾夫球相關情況，高衛東多次找來與他長期一起打高爾夫球的商人朋友串供，試圖掩蓋從來沒有支付過打球費用的事實。

據貴州省紀委省監委工作人員稱，僅就打高爾夫球的問題，高衛東就串供多達十餘次。只要感覺自己收受的某位商人財物的問題可能暴露，他立即會和相關人員進行串供。

例如高衛東擔心他通過大舅（妻子的哥哥）梁某某收受一名商人賄賂的事暴露。為掩蓋這個事實，他和二人串供商量對策，甚至還對梁某某進行模擬審訊演練，直到他認為回答滿意為止。

對於家裏收受的酒、衣服、手表、手袋等，高衛東就叫親朋好友轉移到他們家裏。

50歲的高衛東曾任貴州省交通廳廳長，2020年3月出任茅台集團黨委書記、董事長，2021年8月改任省煤田地質局局長，2022年5月被查，12月被雙開。（網絡圖片）

懺悔稱有軟骨病和富貴病

高衛東在專題片出鏡懺悔稱：「隨著我職務的晉升，面對的誘惑增大，逐步忘記了本該有的初心和使命，最後就出現了精神空虛，思想缺鈣這種情況，從而導致了行動上的『軟骨病』和『富貴病』。」

高衛東說：「『軟骨病』就是見錢就收，沒有底線。『富貴病』就是喜歡和商人老闆比吃講穿。」高衛東還稱，自己有兩三套房子，但還是想和老闆一樣住洋房、住別墅，不知收斂。

高衛東還流著淚說：「希望更多的人以我為鑑，千萬不要步我的後塵。這種痛苦不是一個『悔恨』能說清楚的。一個普通人家正常的相聚吃飯，現在對我來說，都是一種遙不可及的幸福。」