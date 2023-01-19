涉受賄、隱瞞境外存款　中國人壽集團原董事長王濱被公訴

據最高人民檢察院周四（19日）消息，中國人壽保險（集團）公司原黨委書記、董事長王濱涉嫌受賄、隱瞞境外存款一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由山東省濟南市人民檢察院審查起訴。近日，山東省濟南市人民檢察院已向濟南市中級人民法院提起公訴。



檢方起訴指控，被告王濱利用擔任中國農業發展銀行江西省分行黨組副書記、副行長，交通銀行股份有限公司北京市分行黨委書記、行長，交通銀行股份有限公司黨委委員、副行長，交銀國際信託有限公司董事長，中國太平保險集團公司（後更名為中國太平保險集團有限責任公司）黨委書記、董事長，中國人壽保險（集團）公司黨委書記、董事長兼廣發銀行股份有限公司董事長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；王濱身為國家工作人員違反國家規定，隱瞞不報境外存款，數額較大，依法應當以受賄罪、隱瞞境外存款罪追究其刑事責任。被告王濱一人犯數罪，依法應當數罪併罰。

公開資料顯示，王濱1958年11月出生，黑龍江哈爾濱人，1985年2月加入中國共產黨，為高級經濟師，研究員，西南財經大學貨幣銀行學專業，獲得碩士學位，南開大學金融學係金融學專業在職博士研究生。曾任任中國人壽保險（集團）公司黨委書記、董事長。2022年9月，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、隱瞞境外存款罪對其作出逮捕決定。