掌摑、噴辣椒水專治早戀叛逆？　河南一教育基地被揭體罰學生惹議

河南省雅聖思素質教育基地被揭發打着素質教育、感化孩子的旗號，以「磨練意志」的名義體罰、虐待學生，包括掌摑、用皮帶抽打、噴辣椒水等。

河南中牟縣教育體育局稱，前述教育基地不歸其管理，但當局已成立調查專班進校調查。



近日，有網民相繼在知乎、微博等發文揭發河南省雅聖思素質教育基地，打着素質教育、感化孩子的旗號，打罵體罰戒網癮的學生。

自稱在該校學習的網民「微博@夜野謁葉」表示，2022年8月，身患抑鬱症的她被送到該校學習，學費生活費共48800元，全封閉式管理，此後的4個多月，她在校遭受了各種不合理對待，「長期虐待、辱罵學生，教官拿皮帶抽人，讓學生背着輪胎跑步。學生被扇巴掌、噴辣椒水，生活環境惡劣」「吃飯是白米白饃或者不給吃飯。接待家長教學生說假話，寫信電話有老師監視，不得透露真實情況」。

自稱在雅聖思學習的網友爆料。（齊魯晚報）

河南省雅聖思素質教育基地隸屬於河南省雅聖思教育科技有限公司，位於鄭州市中牟縣，註冊日期為2018年10月，經營範圍為教育軟件開發；教育輔助服務；教育諮詢服務；心理諮詢服務；體能拓展訓練服務；商務信息諮詢服務等。

該基地官網介紹，招生學生主要是10-20歲有雙癮，早戀，叛說，自卑自閉，厭學逃課，離家出走，暴力傾向、心理人格異常、打架鬥毆、與父母溝通困難、親情冷漠、奢侈消費的青少年。

根據招生簡章，該基地實行寄宿式、全封閉、半軍事化管理模式，「通過心理疏導，矯正不良行為習慣，重塑品行，使孩子在三到六個月時間知錯改錯，還父母一個健康、自信、懂孝道，知感恩，積極向上，樂觀勇敢，自律、自強的家之孝子，校之學子」。

內地傳媒報道，今年1月，河南雅聖思素質教育基地創辦人陳米民曾在採訪中稱，自己收到很多學生發送的拜年短訊，甚至有學生稱呼陳米民為「乾爹」，並表示自己現在「已經學好，感恩學校」。

陳米民在採訪中稱，被家長送到雅聖思素質教育基地的孩子，都是叛逆、逃學、喝酒打架、輟學早戀或者是閉門不出、不與人溝通交流、沉迷遊戲無法自拔等等，通過心理疏導和一系列專業的培訓、教育、鍛煉後，「都發生了翻天覆地的變化。你看，他們現在都重新走入了校園，一個個變得懂事優秀，多好的孩子啊！」。

對於前述情況，河南中牟縣教育體育局的工作人員指，雅聖思素質教育基地不歸教體局管理，「這個不是學校，是個教育基地，是沒有通過我們審批的。我們這邊不了解這個基地的情況」。

1月28日，中牟縣委宣傳部通報，中牟縣已成立由公安、教育、市場監管、應急管理、住建、資源規劃、消防、姚家鎮（屬地）等部門組成的聯合調查組，進駐河南省雅聖思教育科技有限公司。目前，調查組正針對網絡舉報內容及該公司進行調查，將根據調查結果依法依規嚴肅處理。