外交部：台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線　不要試圖突破

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將於2月初訪問中國，中國外交部發言人毛寧今天（30日）表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係的政治基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。美方任何時候都不要試圖突破這條紅線。



毛寧強調，中方始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏三原則發展中美關係，同時堅定不移地捍衛自身主權、安全、發展利益。中方不迴避也不懼怕競爭，反對的是以競爭定義整個中美關係，反對以競爭之名實行遏制打壓之實。中方願在相互尊重、平等互惠的基礎上，同美方在雙多邊領域開展溝通合作。

毛寧稱，「但必須指出，美方不能一邊談溝通談合作，一邊干涉中國內政，損害中國利益」。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係的政治基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。美方任何時候都不要試圖突破這條紅線。

毛寧又指，在國際禁毒領域，中國是全球第一個正式整類列管芬太尼類物質的國家，一直在聯合國禁毒公約框架下大力開展國際禁毒執法合作，反而是美方對中方有關機構的制裁嚴重影響和限制了中方禁毒工作能力，中方對此堅決反對。美方也應當深刻反思國內禁毒不力的問題，而不是一味的甩鍋推責。

在烏克蘭、朝鮮半島核問題等方面，毛寧稱，中方一向致力於政治解決和勸和促談，反對火上澆油和激化矛盾的言行。中方的政策和立場經得起事實和歷史的檢驗。