CH.1.1短期不會引起本土大流行？　中疾控：大部分人存高水平抗體

Omicron變種的新亞型CH.1.1近日擴散到至少72國，且有上升趨勢，引起廣泛關注。

中國疾病預防及控制中心指出，內地大部分人群體內已存在高水平中和抗體，對CH.1.1存在一定的交叉保護作用，相信CH.1.1短期內不會引起本土大規模流行。



中疾控介紹，CH.1.1屬於Omicron變異株BA.2.75的第六代亞分支。最新研究顯示，由於新增多個突變位點，增加了CH.1.1的免疫逃逸能力，其中一個新增的突變位點（L452R）曾經是Delta變異株的特徵性突變位點，但該突變位點也存在其他Omicron變異株亞分支中，如BA.5.3和BA.5.1.3等。

2022年11月至今，CH.1.1在美國新冠病毒流行株中佔比呈上升趨勢。 2023年第4周，CH.1.1在美國流行株的佔比為第五位，僅次於XBB.1.5、BQ.1.1、BQ.1和XBB變異株。

目前，未見CH.1.1變異株的致病性增強，仍需進一步關注。一般新毒株出現後，感染病例需達到一定規模並持續一段時間，才能初步判斷新毒株的致病力是否變化。

中疾控指出，內地大部分人群體內已存在高水平中和抗體，對CH.1.1存在一定的交叉保護作用，CH.1.1短期內不會引起本土大規模流行。不過，65歲以上長者、基礎病患者、未接種疫苗者以及未感染人群仍需加強個人防護。

根據GISAID數據庫收錄序列顯示，CH.1.1於2022年7月8日在印度首次採集發現。近1個月，CH.1.1及其亞分支在全球序列數佔比超過6%。CH.1.1主要在英國、丹麥、新加坡等國流行，在英國近一個月內上傳的新冠病毒序列中佔比約為25%。

2022年11月13日，內地通過基因組測序首次從天津市報送的1宗泰國輸入病例樣本（2022年11月10日採樣）中檢出CH.1.1進化分支。截至2023年1月30日，共監測發現24宗CH.1.1及其亞分支輸入病例。輸入病例來源地涉及15個國家或地區。未監測到CH.1.1及其亞分支的本土感染病例。