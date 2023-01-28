內地新冠感染率下降　專家：形成群體免疫，病毒有點傳不動了

1月27日，上海中醫藥大學急危重症研究所所長方邦江教授指出，新冠病毒傳播漸漸變弱。他表示，這並非因為病毒本身有重要變化，而是社會面維持一定低水平傳播，鞏固免疫屏障，「加上絕大多數人都感染了，形成群體免疫，病毒有點『傳』不動了。」



《人民日報》採訪方邦江教授，他指出，疫情從高峰到低谷，再從低谷到高峰，呈週期性發展，這是符合病毒發展規律的，像美國、日本便經歷新冠疫情以來的好幾個高峰。

1月25日，中疾控發布全國新型冠狀病毒感染疫情情況。數據指出，2022年12月9日以來，各省份報告人群核酸檢測陽性數及陽性率呈現先增加後降低趨勢，陽性人數在12月22日達到高峰694萬人後逐步下降， 2023年1月23日降至最低1.5萬。

陽性率方面，高峰出現在12月25日（29.2％），之後逐步下降，1月23日降低到5.5％。

此外，北京市豐台區中西醫結合醫院呼吸與重症醫學科主任喬樹斌1月27日則指出，去年（2022年）11月11日，國務院聯防聯控機制綜合組發布優化防疫20條後，全國陸續有將近80%的人感染新冠病毒，呈現一個小高峰，短期內雖然不會再有高峰，但並不意味著新冠病毒會消失了。

內地放寬疫情防控，今年春節假期期間，各地景區人山人海的畫面再現。曾有不少人憂心會使疫情復甦，但官方數據顯示，新冠感染率下降。圖為熱門旅遊城市長沙：

