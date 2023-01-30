中疾控周報：春節期間疫情未明顯反彈　內地本輪疫情已近尾聲

中國疾控中心最新一期《China CDC weekly》(《中國疾病控制中心週報》)刊登的《全國新型冠狀病毒感染診療和監測數據概述》（下稱《概述》）總結，春節假期，內地疫情未出現明顯反彈，在整個流行過程中，未發現新的變異株，內地本輪疫情已近尾聲。



1月25日，中國疾控疾控中心發表《概述》。《概述》利用各省報告的監測數據，對2022年12月9日至2023年1月23日，全國新冠病毒感染診療和監測數據進行初步分析。

《概述》顯示，內地本輪疫情在2022年12月下旬達到高峰，其後不斷下降，各省走勢基本相近，城鄉也基本同步，門（急）診人數、在院重症人數、在院死亡人數均呈現下降趨勢，至2023年1月下旬全國整體疫情已降低至較低水平，醫療救治壓力進一步放緩。

內地核酸檢測陽性率在2022年12月25日達高峰。（China CDC weekly）

內地核酸檢測陽性率在2022年12月25日達高峰（29.2%），抗原檢測陽性率在12月22日達高峰（21.3%），並均於2023年1月下旬降至6%以下。同時，全國發熱門診就診人數也在2022年12月下旬達峰，北京、天津、河北等省份達峰時間稍早；至2023年1月下旬，發熱門診城鄉就診人數較峰值均下降90%以上。

全國在院患者達峰比感染達峰稍晚，於1月5日達峰，達到162.5萬人；陽性重症患者也在1月5日達到峰值，為12.8萬人，其後在1月23日回落至3.6萬人。在院死亡病例數於1月4日達到每日峰值4273人，1月23日回落至896人。

在院死亡病例數於1月4日達到每日峰值4273人，1月23日回落至896人。（China CDC weekly）

《概述》顯示，內地持續開展新冠病毒變異監測，除了在各省的病毒變異監測哨點醫院採集門診和在院病例標本，也同時在全國陸路、水路和空港口岸開展入境人員病毒變異監測。

監測結果表明， 內地此輪疫情流行株為BF.7和BA.5.2，未發現新的變異株。就各省份情況而言，北京和天津以BF.7為優勢株；江蘇和內蒙古BF.7和BA.5.2基本持平；其他省份均以BA.5.2為優勢株。

監測結果表明，此輪疫情流行株為BF.7和BA.5.2，未發現新的變異株。（China CDC weekly）

《概述》總結了BF.7.14及BA.5.2.48變異株的流行情況。測序結果表明，輸入病例中，BF.7.14佔BF.7的37.4%，主要集中在2022年12月，最早報告時間為2022年9月25日。本土病例中，BF.7.14佔BF.7的96.7%，最早報告時間為2022年9月27日。

輸入病例中，BA.5.2.48佔BA.5.2的6.2%，最早報告時間為2022年8月15日。本土病例中，BA.5.2.48佔BA.5.2的60%，最早報告時間為2022年7月13日。