鄂爾多斯公園、廣場現不明USB　警方：疑犯已被拘　或涉精神傳銷

內蒙古鄂爾多斯市多個公園、廣場等場所早前出現來歷不明的USB。2月1日，鄂爾多斯市公安局東勝分局透露，涉案USB含非法內容，疑犯已被拘留。惟當局並沒具體說明USB內含有什麼內容，只表示或涉精神傳銷。



據微信公眾號「平安東勝」1月31日消息，鄂爾多斯市公安局東勝分局發布《查找涉案U盤通告》稱，近日，該局偵辦一起刑事案件，經初查，疑犯於2021年3月至2022年8月在東勝區各大公園、廣場等場所的台階、凳子、路燈底座等處放置多個金屬材質、內含非法信息資料的USB。此外，當局公佈了USB的樣式，並表示為進一步固定證據，打擊違法犯罪，如有於上述時間段拾取到類似USB的市民，請及時聯繫辦案人員。

2月1日，東勝分局一名工作人員表示，目前該單位已收到一些涉案USB，案件正在辦理，至於疑犯已被拘留，將繼續查找額外證據。對於涉案內容，他未具體說明，僅表示若市民深信不疑，時間一長，可能走上精神傳銷的路徑。

網民點睇：

嚴查嚴懲

是什麼證據吧

內容是什麼？含糊其辭，怕別人知道？

到底是啥內容呢？說了反倒更好奇了

撿到了可以自己看一下不，會不會被抓

估計是散佈危害國家安全的消息，定嚴懲不貸

