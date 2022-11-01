恐面臨100億元天價罰款！藝人林瑞陽張庭美妝品牌傳銷案4日開庭

藝人林瑞陽、張庭成立的上海達爾威公司旗下美妝品牌「TST庭秘密」被控涉嫌網路傳銷案，將於4日在石家莊召開聽證會。《中新經緯》和《第一財經》引述知情者稱，官方可能開罰高達100億元（人民幣，下同）的天價罰款。



報道指出，河北省石家莊市裕華區市場監督管理局10月31日發佈「關於上海悅導電子商務有限公司等19主體涉嫌網路傳銷一案聽證會公告」。

公告顯示，關於上海悅導電子商務有限公司、上海達爾威貿易有限公司、張淑琴（張庭）、林吉榮（林瑞陽）、陶虹（大陸知名女星）等涉嫌網路傳銷一案聽證會將於11月4日在石家莊召開。

張庭夫妻2021遭爆共同經營的達爾威公司涉嫌違法傳銷，新台幣26億元資金遭凍結，微博帳號也因違法被禁言，旗下品牌「TST庭秘密」也遭內地社交平台移除。

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4月19日內媒報道指出，張庭、林瑞陽夫婦創辦的品牌TST庭秘密，母公司上海達爾威貿易有限公司因涉嫌傳銷，公司名下總價17億人民幣的96套房產被查封。兩人被沒收1927.99萬人民幣，此外還要繳納170萬罰款。

4月19日，TST庭秘密在微博上發聲明稱，由於案件複雜，上海達爾威有限公司不便回答各方問題，請媒體不要無端猜測並附上律師函。4月21日，內地媒體指出，藝人陶虹從張庭夫婦經營的達爾威公司5年分紅4.2億，石家莊裕華區市場監督管理局證實陶虹與張庭事件相關。

《第一財經》引述知情者說法稱，聽證會過後會對該事件的最後處理和所涉處罰金額等做出公示，估測所涉金額非常巨大或逾100億元。但具體金額和處理結果以官方公式為準。

官媒《人民日報》曾就張庭林瑞陽事件發表聲明稱，此舉是要「剜掉網絡傳銷毒瘤」，「法治社會，容不下違法鑽營的『秘密』；法律之傘，只保護守法本分的經營」。