習近平：加快構建新發展格局　增強發展的安全性主動權

中共中央政治局1月31日就加快構建新發展格局進行第二次集體學習。中共總書記習近平強調，只有加快構建新發展格局，才能夯實中國經濟發展的根基、增強發展的安全性穩定性。



習近平稱，加快構建新發展格局，是立足實現第二個百年奮鬥目標、統籌發展和安全作出的戰略決策，是把握未來發展主動權的戰略部署。只有加快構建新發展格局，才能夯實中國經濟發展的根基、增強發展的安全性穩定性，才能在各種可以預見和難以預見的狂風暴雨、驚濤駭浪中增強中國的生存力、競爭力、發展力、持續力，確保中華民族偉大復興進程不被遲滯甚至中斷，勝利實現全面建成社會主義現代化強國目標。

深化供給側結構性改革

習近平稱，要搞好統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡，實現國民經濟良性循環。堅決貫徹落實擴大內需戰略規劃綱要，儘快形成完整內需體系，著力擴大有收入支撐的消費需求、有合理回報的投資需求、有本金和債務約束的金融需求。

習近平又稱，要建立和完善擴大居民消費的長效機制，使居民有穩定收入能消費、沒有後顧之憂敢消費、消費環境優獲得感強願消費。完善擴大投資機制，拓展有效投資空間，適度超前部署新型基礎設施建設，擴大高技術産業和戰略性新興産業投資，持續激發民間投資活力。

習近平稱，要繼續深化供給側結構性改革，持續推動科技創新、制度創新，突破供給約束堵點、卡點、脆弱點，增強産業鏈供應鏈的競爭力和安全性，以自主可控、高質量的供給適應滿足現有需求，創造引領新的需求。

習近平稱，要搞好統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡，實現國民經濟良性循環。（新華社）

加快科技自立自強步伐

習近平指出，要加快科技自立自強步伐，解決外國「卡脖子」問題。健全新型舉國體制，強化國家戰略科技力量，優化配置創新資源，使中國在重要科技領域成為全球領跑者，在前沿交叉領域成為開拓者，力爭儘早成為世界主要科學中心和創新高地。

習近平強調，新發展格局以現代化産業體系為基礎，經濟循環暢通需要各産業有序鏈結、高效暢通。要繼續把發展經濟的著力點放在實體經濟上，紮實推進新型工業化，加快建設製造強國、質量強國、網絡強國、數字中國，打造具有國際競爭力的數字産業集群。

習近平指出，要全面推進城鄉、區域協調發展，提高國內大循環的覆蓋面。充分發揮鄉村作為消費市場和要素市場的重要作用，全面推進鄉村振興，推進以縣城為重要載體的城鎮化建設，推動城鄉融合發展，增強城鄉經濟聯絡，暢通城鄉經濟循環。

深化改革開放

習近平又強調，要進一步深化改革開放，增強國內外大循環的動力和活力。深化要素市場化改革，建設高標準市場體系，加快構建全國統一大市場。完善産權保護、市場準入、公平競爭、社會信用等市場經濟基礎制度，加強反壟斷和反不正當競爭，依法規範和引導資本健康發展，為各類經營主體投資創業營造良好環境，激發各類經營主體活力。

習近平最後又稱，要推動共建「一帶一路」高質量發展，積極參與國際經貿規則談判，推動形成開放、多元、穩定的世界經濟秩序，為實現國內國際兩個市場兩種資源聯動循環創造條件。