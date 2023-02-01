BNO簽證兩周年　外交部駐港公署：難以為繼的偽善表演

英國推出英國國民（海外）簽證（BNO Visa）供港人移居的計劃，於1月31日滿兩周年，英國內政部當日在社交媒體Facebook發文，表示計劃兩年間已助144,500名港人在英國展開新生活。對此，外交部駐港公署發言人2月1日表示強烈譴責，指英國內政部打著所謂BNO簽證新政策兩周年旗號大放厥詞，妄談所謂「對港責任」，赤裸裸干預香港事務和中國內政。



發言人稱，英方不顧中方堅決反對和嚴正反制，公然違反中英雙方有關約定，以香港國安法為藉口反复操弄BNO問題，明目張膽為反中亂港分子提供「保護傘」，充分暴露其唯恐香港不亂的虛偽面目和「以港遏華」的險惡用心。事實早已證明，英方打「BNO牌」就是企圖將更多港人作為其自身炒作政治議題、攫取經濟私利、轉嫁國內矛盾的「籌碼」。不少媒體報導，一些港人移居英國後生計窘迫、備受歧視，甚至不堪壓力自尋短見，英方所謂的「享受生活」不過是巧言令色的虛偽包裝。英方的假仁假義早已世人皆知，所謂BNO政策注定只是又一場難以為繼的偽善表演。

發言人強調，在中央全力支持和特區各界共同努力下，香港正處於從由亂到治走向由治及興的關鍵期。當前特區政府正團結各界振興經濟、改善民生，積極對接國家發展戰略，開啟良政善治新篇章，廣大市民和外國人士對「一國兩制」發展前景充滿信心。在新時代新征程上，香港必將大有可為、風光無限，任何外部勢力唱衰抹黑都是徒勞。英方拙劣的政治操弄蒙蔽不了愛國愛港的香港市民，破壞不了香港團結穩定的大好局面，阻擋不了「一國兩制」行穩致遠的歷史大勢。

發言人重申，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。我們敦促英方認清大勢、尊重現實，恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止借BNO問題為反中亂港分子包庇開脫，立即放棄干預香港事務和中國內政的一切殖民夢囈。