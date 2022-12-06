港府不承認BNO護照　鄧炳強喊話：海外出事搵自己國家幫忙

立法會保安事務委員會今日（6日）召開會議。會上多位議員關注到早前的東南亞騙案情況，其中選委界吳傑莊問到，持有BN(O)護照的港人在外地遇上困難時，本港入境處會如何提供協助。



保安局局長鄧炳強重申，港府不承認BN(O)護照為身份證明文件，直言：「搵返自己國家！」



外傭出事 駐外國領事館「幫到就幫」

鄧炳強表示，駐外國領事館會向香港的中國公民提供協助，明白部份非永久香港居民，例如外傭，在海外或有機會遇上不同事故，駐外國領事館承諾會盡量提供協助，「幫到就幫。」不過，鄧炳強重申港府不承認BN(O)為旅遊證件或身份證明文件，若持BN(O)港人在海外被拘捕，或牽涉領事館事宜，建議他們「搵返自己國家」。

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周文港倡飛柬、緬航班廣播防騙 鄧炳強憂損形象

選委會界別議員周文港建議政府發展資訊系統，在前往柬埔寨及緬甸的航班中添加警示廣播，提醒市民防止被騙。不過鄧炳強擔心做法有反效果，或對當地國家形象有負面影響。

鄧炳強又指，入境處正分階段引入求助熱線「1868」的WhatsApp及WeChat版本，讓有需要的市民有更多渠道接觸到協助在外香港居民小組。