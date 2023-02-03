廣西漢服刑時遭犯人打死　監控揭獄警見狀竟未制止　家屬憤而維權

去年9月6日，46歲的陳超在廣西貴港市的西江監獄服刑期間突然身亡，當時監獄方面告知家屬，陳是因心臟病而死。然而在廣西貴城地區檢察院介入下，完整的監控片段曝光。陳超的姐姐陳芳近日指，片段顯示，弟弟曾長時間遭到至少兩名在押犯人的毆打，死亡當日亦如是。而打人期間，更有獄警看見了但未制止。周五（3日），西江監獄工作人員表示，陳超被毆打一事已經立案，會依法處理。



據陳芳介紹，他們最初接到監獄電話稱陳超因「心臟病死亡」時未有懷疑，年屆七旬的父母還交待要帶回弟弟的骨灰。隨後，家屬在2022年9月14日趕到監獄，見到遺體表面已經發黑，沒有明顯傷痕，故對獄方說法仍深信不疑。可是，當他們提出要看監控片段時，獄方卻不斷找理由推搪。

一開始，獄方提供一段已經剪輯過的影片，顯示陳超戴著手銬，在床上翻滾，看似十分難受。家屬於是起疑，提出看完整監控，卻被拒絕。直到9月17日，經與廣西貴城地區檢察院溝通後，監獄才願提供完整片段。

事發於西江監獄。（廣西壯族自治區監獄管理局）

陳芳稱，影片顯示，陳超的身體在2022年8月25日之前都看似正常，可在當日，他與其他犯人起爭執並遭毆打，之後被帶上手銬腳鍊運至嚴管室。從8月30日至9月6日，陳超遭同房兩名在押犯人多次毆打，雖然多在監控的盲區發生，但仍可通過肢體動作、身體反應等看出存在毆打行為。影片還顯示，一直沒有獄警出來制止打人及對陳超進行救治，陳超戴手銬、解開手銬都是由其他犯人所實施。

另一段影片顯示，陳超躺在監獄隔離區的床上，兩名穿著黃色馬甲的疑似服刑人員進來監獄隔離區，給躺在床上的陳超戴上手銬，之後毆打他，但獄警看見了竟未上前制止。對此，獄方解釋，是由於當時未上班，獄警無法開門所致。

而9月6日，即陳超死亡當日的片段顯示，凌晨0時32分左右，陳超一直在翻滾，雖然隔幾秒就有人來窗口看他，但看幾秒就走了。5時33分左右，同房兩名犯人又開始對陳進行毆打，行為包括敲後心、掰手腕、撅腿、摀嘴、掐脖子，掰牙等，之後打累了的兩人還坐在床上邊看陳超邊笑著。5時58分，陳超被拖去監控盲區，之後據室外監控顯示，有犯人在附近圍觀，還有人慌張地跑來跑去。至6時18分左右，有犯人取來氧氣瓶；24分，陳超被抬出送去監獄醫院。

2022年10月，廣東中一司法鑑定中心出具鑑定意見書，顯示陳超為外力作用（如扼頸、捂口鼻）致機械性窒息死亡。貴城地區檢察院亦出具《被監管人死亡檢察情況通知書》，顯示陳超於2022年9月6日被西江監獄其他被監管人傷害，經西江監獄醫院以及貴港市人民醫院搶救無效死亡，屬於非正常死亡。

事後，西江監獄方面認為自身沒有責任，但可以給予10萬元（人民幣．下同）救濟金，隨後又加碼至30萬元，但都被家屬拒絕。家屬又對檢方作出的「非正常死亡」說法不滿，認為沒有提到監獄的責任，於是申請了覆議。今年1月，貴城區檢察院出具的《覆議結論通知書》維持調查結論。

今年1月，貴城區檢察院出具的《覆議結論通知書》維持調查結論。（澎湃新聞）

「陳超被虐待了這麼久，不管獄警是否看到過，監獄怎麼能說沒有責任呢？」陳芳透露，他們已請律師，打算依法維權。

周五，西江監獄工作人員表示，陳超被毆打一事已經立案，對於毆打者會一併依法處理，至於打架的成因則仍在調查中。同時，就監獄是否存在監管等問題，獄方也會自查，會依法依規進行處理。貴城地區檢察院工作人員亦稱，事件已在依法處理中。