河北石家莊釋囚不滿20年監管　持刀尋仇襲擊兩獄警一職員致2死1傷

河北石家莊昨（6）日發生嚴重刑事案件，一男子於監獄門口持刀襲擊2名監獄民警和1名監獄外協人員，致2死1傷。



内地媒體《北京青年報》報道，河北石家莊市，兩名石家莊監獄的獄警及一名監獄工作人，在離監獄大門約100米處被人用刀襲擊，其中兩人當場死亡，另一人重傷。疑犯是一名曾經在石家莊監獄服刑的囚犯，目前已被抓獲。

網上流傳現場的影片顯示，紅星街與頤宏路交叉口副近聚集大批警車，一名穿警服的男子倒地，身邊有血流出；另一名穿警服人員也趴在地上，頸部有血流出，有人在旁邊施救。凶案距離石家莊監獄門口約100米。

石家莊市公安局長安分局昨日（6日）通告，當日12時許已將疑犯楊某業（男，50歲，河北辛集市人）抓獲。

通告稱，2000年，楊某業因故意傷害罪被判無期徒刑在石家莊監獄服刑，後減刑為有期徒刑20年，2020年刑滿釋放。出獄後，楊某業因對監獄管教人員一直心存不滿，便採取極端報復行為。

8月5日在石家莊監獄門口附近持刀扎傷2名監獄民警和1名監獄外協人員，其中1名監獄民警和1名監獄外協人員經搶救無效死亡，另外1名監獄民警受傷住院治療，生命體徵平穩，無生命危險。

網民說：