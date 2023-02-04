「恢復和擴大消費」是今年中國經濟發展任務的重點

《北京青年報》旗下微信公眾號「政知見」指出從中央、國務院到部委、地方，各個層面都把恢復和擴大消費放在今年經濟發展任務的重要位置。開年以來，各地各部門都已經行動起來。



2022年12月15日至16日，中央經濟工作會議在北京舉行。習近平在重要講話中總結2022年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2023年經濟工作。

習近平出席中央經濟工作會議並發表重要講話。（新華社）

「政知君」指出，在部署明年經濟工作時，會議的第一項就是「著力擴大國內需求」。其中，要把恢復和擴大消費擺在優先位置。增強消費能力，改善消費條件，創新消費場景。多管道增加城鄉居民收入，支援住房改善、新能源汽車、養老服務等消費。

會議還強調，要圍繞經濟發展和民生急需，推動補短板重大項目建設，著力消除制約居民消費的不利因素。

春節後國務院部署

1月28日，春節以後第一個工作日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，要求推動消費加快恢復和保持外貿外資穩定，增強對經濟的拉動力。

央視新聞報道，國務院總理李克強30日到人民銀行、外匯管理局考察，主持召開座談會。

會議指出，要針對需求不足的突出矛盾，乘勢推動消費加快恢復成為經濟主拉動力，堅定不移擴大對外開放、促進外貿外資保穩提質。

會議強調，要加力擴消費。推動幫扶生活服務業企業和個體工商戶紓困、促進汽車等大宗消費政策全面落地；組織開展豐富多樣的促消費活動，促進接觸型消費加快恢復；合理增加消費信貸。

把恢復和擴大消費擺在優先位置

1月30日，全國商務工作電視電話會議在北京召開，商務部黨組書記、部長王文濤作工作報告。會議指出，做好2023年商務工作，要重點做好六方面工作。其中第一項就是「把恢復和擴大消費擺在優先位置」。

2月2日，商務部市場運行和消費促進司司長徐興鋒在國新辦新聞發佈會上介紹，接下來，商務部將從繼續強化政策引領、謀劃重點活動、最佳化平台載體等三方面著力，以實際行動推動恢復和擴大消費。

其中，商務部把今年確立為「2023消費提振年」，統籌開展全國性消費促進活動，興商聚市，形成一波接一波的消費熱潮。根據今年新形勢，聚焦汽車、家居等重點領域，推動出台一批新的政策。

徐興鋒表示，，「通過政策激勵、舉措落實，讓汽車消費一直保持在一個良好的環境下，從而發揮它對整個消費的拉動和帶動作用。」

比亞迪奪下全球新能源車銷量冠軍，深圳比亞迪總部。（視覺中國）

2022年12月28日，全國發展和改革工作會議召開。中共中央政治局委員、國家發展改革委主任何立峰指出，積極擴大國內有效需求，充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用，推動經濟運行整體好轉。

2022年12月29日，全國財政工作視訊會議召開，研究部署2023年財政工作。財政部黨組書記、部長劉昆作工作報告。會議在部署2023年工作時指出，發揮財政穩投資促消費作用，強化政府投資對全社會投資的引導帶動，促進恢復和擴大消費，加力穩定外貿外資，著力擴大國內需求。

1月5日，2023年全國文化和旅遊廳局長會議召開，明確2023年工作總體要求和重點任務。文化和旅遊部黨組書記、部長胡和平表示，將適時推出新的助企紓困、行業振興、消費促進等舉措，提升行業信心、激發市場活力。

省級黨政「一把手」外出調研

值得一提的是，多省份省級黨政「一把手」也在積極部署。今年春節開年以來，已經有多位省級黨政「一把手」外出調研提要求。2月2日，甘肅省委書記胡昌升在蘭州市城關區調研，據介紹，城關區是甘肅全省經濟第一區，地位舉足輕重。

胡昌升前往國芳百貨商場、蘭州科技創新園等地。他指出，要加快消費升級，把恢復和擴大消費擺在重要位置，千方百計提振消費信心、挖掘消費空間，積極發展街區經濟，提升傳統消費，擴大新型消費，加強多層次消費供給，建設全省消費示範區和集聚區。

1月29日，陝西省長趙剛到西安市調研消費市場恢復和文旅產業發展情況。趙剛先後前往大唐不夜城、西安城牆、永興坊等特色景區。他表示，要不斷壯大文旅消費市場規模。

在西安小寨賽格國際購物中心，趙剛說，要持續創新消費場景、最佳化消費環境，努力策劃開展更多形式多樣、內容豐富的促消費活動，充分激發群眾的消費熱情。

西省長趙剛到西安市調研消費市場恢復和文旅產業發展情況。（北京日報）

1月28日，春節後第一個工作日，北京市委書記尹力、市長殷勇到海淀區調研。尹力指出，要把恢復和擴大消費擺在優先位置。抓好國際消費中心城市建設，提升重點商圈品質。謀劃好促消費活動，推動煙火氣回歸。不斷擴大優質消費供給，挖掘文化消費潛力。

同日，寧夏回族自治區政府主席張雨浦到石嘴山市調研擴大內需提質升級行動開展情況。在石嘴山市楓華豪泰酒店，張雨浦仔細瞭解餐飲住宿恢復情況，並隨機走訪周邊個體商戶。

他表示，要以開展「消費需求促進年」活動為抓手，最佳化消費促進政策，挖掘消費潛力，滿足群眾需求，促進經濟增長。