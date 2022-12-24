中央財辦副主任：中國經濟已挺過最困難時刻　發展基石未變

中國經濟今年負面消息不斷，經濟增長率被持續看淡。然而中央財經委員會辦公室副主任尹艷林周六（24日）表示，中國經濟已挺過了最困難時刻，明年雖然仍面臨很多困難，但經濟運行有望整體好轉。他又指，近年來的經濟下行是疫情帶來的短期擾動，不足以改變中國經濟發展的基石。



尹艷林表示，2022年是中國經濟發展中極為特殊、極為困難的一年，有三方面因素超出預期，一是疫情衝擊超出預期，使經濟運行遭受2020年以來最為嚴重的衝擊。二是外部環境振盪超出預期，烏克蘭危機持續，外部對中國的打壓遏制明顯升級。三是美國宏觀政策走向超出預期，7次累計加息425個基點，令美國及世界經濟增長放緩風險加大。

他續指，中國在超預期因素衝擊下經受住了考驗和挑戰，雖然全年經濟增速與年初預期目標差距較大，但發展質量、科技創新等結構性指標都有較好表現，特別是就業、物價基本穩定，糧食安全、能源安全和人民生活得到有效保障，保持了經濟社會大局穩定。展望明年，雖然經濟發展面臨的困難挑戰很多，外部環境仍動盪不安，國內經濟恢復基礎尚不牢固，但發展的有利因素增多，經濟運行有望整體好轉。

尹艷林表示，中國經濟已挺過了最困難時刻。（北京日報）

首先，防疫轉變將給經濟恢復帶來重大積極影響，隨著優化調整疫情防控政策落實，人流、物流將更加順暢，經濟社會生活各領域都有望加快恢復，經濟活力將得到有效釋放。其次，政策優化將給經濟恢復注入強勁動力，按照中央經濟工作會議要求，房地產政策要從需求側管理轉向供給側優化，減少需求端管控限制，更多地在供給端發力，確保房地產市場平穩發展。積極的財政政策和穩健的貨幣政策雙向發力，更多撬動社會資金。一系列政策必將形成推動經濟好轉的強大活力。

尹進一步強調，中國經濟持續增長有很好的支撐基礎和條件，長期向好的基本面沒有變，經濟韌性好、潛力足、迴旋餘地大的基本特徵沒有變，新動能強勁、經濟結構調整優化的良好態勢沒有變；從更長周期看，近年來的經濟下行只不過是疫情帶來的短期擾動，還不足以改變中國經濟發展的基石，經濟快速恢復的曙光就在前頭。