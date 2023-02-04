內地專家稱青年工資低因能力不夠　以越泰舉例：一半錢幹一樣的活

周四（2日），中航基金副總經理兼首席投資官鄧海清接受傳媒訪問時稱，年輕人工資低是因為素質能力不夠，還以越南和泰國舉例表示，「人家可能只要你一半的工資，一樣能幹你的活。」



內地專家稱，年輕人工資低是因為素質能力不夠。（影片截圖）

談及不少內地年輕人抱怨工資低不願消費，鄧海清表示，「現在很多年輕人真的很不像話，沒有錢花了就覺得是父母給得太少，或者覺得企業、老闆給的工資太低。其實很少有年輕人去反思，可能是因為自己的專業素質、能力水平不夠，那麼所以才有那麼低的工資。」

讓年輕人反思的同時，鄧海清還以越南和泰國為例，「對國內的很多的年輕人來講，（為什麼）領這麼少的工資，其實你幹的這點活，可能在泰國或者在越南，人家只要你的一半的工資就能乾和你一樣的活。」

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內地公布去年人均可支配收入，上海逼近8萬元人民幣排首名。（新華社）

上述言論隨即引起廣泛爭議，話題「年輕人工資低可能是能力不夠」更是連續兩日佔據微博熱搜第一，更衍生出「在中國收入1萬是個什麼樣的水平」、「我們抱怨工資低有錯嗎」、「年輕人為什麼不愛聽專家建議」、「建議專家別再建議了」、「為什麼專家會被群嘲」等相關話題。

網民點睇：

「有道理但不多，比越南泰國，你怎麼不比美國呢？」

「你要努力工作拼命加班然後遲早有一天你老闆能住更大的房子開更好的車的。」

「大家越來越不信專家，專家有沒有考慮過自己的能力夠不夠。」

「工資取決於供需，不是所謂能力（能力高一定程度也是供不應求），現在大學生多如狗，過幾年擴招的研究生畢業，更是一文不值。」

「不跟好的比盡跟差的比，工資收入難道也要學習足球嗎？像越南泰國看齊。」

