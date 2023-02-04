內地1月自然災害頻生：共13萬餘人次受災　西藏林芝雪崩釀28死

內地出現多宗以低溫冷凍和雪災為主的自然災害，其中西藏林芝市派墨公路多雄拉隧道出口處1月17日發生雪崩。應急管理部近日會同有關部門和單位進行會商分析，顯示前述雪崩中有28人因災死亡。而各種自然災害共造成13.98萬人次受災，因災死亡32人，一般損壞房屋1300餘間，農作物受災面積14.5千公頃，直接經濟損失2.79億元人民幣。



據悉，內地1月共出現4次冷空氣過程，較常年同期略偏多，且前3次過程均達到寒潮級別，其中13至16日為全國型寒潮過程，降溫幅度大、影響範圍廣。福建、江西、雲南等多地受寒潮引發降溫、大風和雨雪影響，遭受低溫雨雪和風雹災害，農作物受災面積14.4千公頃，直接經濟損失2.79億元。除華南和西南部分地區外，大部地區出現降雪天氣。17日，西藏林芝市派墨公路多雄拉隧道出口處發生雪崩，部分車輛和人員被埋，因災死亡28人。

另一方面，內地共發生10次4級以上地震，其中2次為5級以上地震。最大震級為1月30日新疆沙雅6.1級地震，震中附近區域為人口稀疏的沙漠地區，未有人員傷亡。1月26日，四川瀘定發生5.6級地震，亦未有人員傷亡。而在1月28日，山西柳林縣發生黃土崩塌災害，造成4人因房屋倒塌埋壓死亡。

此外，全國大部地區土壤墒情總體適宜，西北東部、西南中部東部、華北中部北部等局部地區土壤中度以上缺墒，重慶、雲南局地有零星旱情。截至1月底，黃河累計封河長度約969公里，封河和凌情平穩，未造成嚴重災害損失。此外，全國1月發生24宗森林火災，主要發生在廣西、湖北、雲南、湖南、河南、貴州、廣東；未發生草原火災。