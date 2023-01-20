西藏雪崩｜徒步2小時到場搜救　村民：事發地曾有多次小規模雪崩

西藏林芝市米林縣派鎮至墨脫公路多雄拉隧道出口，周二（17日）發生雪崩，至少造成13人遇難。

來自重慶的李女士稱，事發時丈夫正與同事驅車前往機場，準備回家過年，未料遇上雪崩，目前已確認遇難。



米林縣派鎮至墨脫公路多雄拉隧道出口（墨脫方向）發生雪崩。圖為多雄拉隧道入口處。（影片截圖）

丈夫回家路上遇難

據此前報道，李女士和丈夫都是重慶人，後者去年8月份前往林芝工作，此行原本打算前往林芝機場，搭飛機回家過年。事發當日下午，二人曾通過電話，後來丈夫失聯。

李女士稱，37歲的丈夫一直在為家庭到處奔跑，想為孩子多賺錢，半年前跳槽到現在的企業，遠赴林芝工作，一直沒有時間回家。事發前，丈夫在電話中像往年過年前一樣，詢問了家中情況，妻兒想要什麼禮物，未料之後遇上意外。

李女士表示，丈夫是第一批被搜尋到的失聯者之一，她發布尋人信息後曾有當地工作人員聯繫她詢問情況，「當時他其實已經遇難，工作人員要仔細核實，也是怕我接受不了，先沒告訴我，到今天才告訴我」。

曾發生小規模雪崩

《封面新聞》報道，參與救援的村民格桑達娃介紹，昨日（19日）天氣相對較好，但下午曾發生幾次小規模雪崩，他和隊友一度停止救援避險。

格桑達娃稱，公路是連接米林縣和墨脫縣的必經之路，公路修通前有很多徒步者在此往來。由於道路才貫通不久，平時車輛不是太多，但可能是春節前回家，不少人會經此去火車站、機場，「有幾個大拐彎盤踞在隧道外邊的山坡上，雪崩下來就把好幾段路一起蓋上了。我估計總共有一公里多的公路被雪蓋住了」。

他介紹，現場的雪是入冬後才積累，目前積雪及腰，但相對鬆散，救援起來非常吃力，「一腳下去，沒有受力點，只能踩到底，抽出一條腿踩下去，再抽出另一條腿。大家只能輪流上，一個人幹久了會缺氧，胸痛頭疼」。

格桑達娃接到通知後，立即和隊友趕赴現場救援。由於距離事發位置最近的村有20多公里，又因雨雪影響，他和同伴先駕車半小時，之後徒步2小時才趕到現場，「也沒有別的工具，現場用鐵鍬和手挖雪」。

格桑達娃曾搜救出3人，其中一人在車內昏迷，在車外的兩人則無生命體徵。他表示，自己和救援隊伍已在現場搜救兩天，路面上的積雪已經初步清理乾淨，正在路邊山坡下積雪中搜尋。