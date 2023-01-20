西藏雪崩遇難者增至13人　當地人：多雄拉山口有「鬼門關」之稱

西藏林芝市米林縣派鎮至墨脫公路多雄拉隧道出口，周二（17日）發生雪崩，大批人員及車輛被困。截至目前，事故已造成13人遇難，9名遇難者信息已確認。



米林縣派鎮至墨脫公路多雄拉隧道出口（墨脫方向）發生雪崩。圖為多雄拉隧道入口處。（影片截圖）

今日（20日），西藏林芝市「1·17」雪崩災害前線應急救援指揮部消息，截至昨晚（19日）6時，派墨公路雪崩已致13人遇難，9名遇難者信息已確認，其中1名遇難者遺體被家屬認領。

目前，當地共投入各類車輛設施236台，派出救援專業力量696人，儲備融雪劑79噸，搶鋪光纜、搭設衛星通訊車輛，保持網絡通訊穩定，保障搜救工作順利開展。

截至昨晚6時，雪崩堆積區救援通道已打通。指揮部預計今日白天，多雄拉隧道處以多雲天氣為主，有利於加快救援速度。

《橙柿互動》報道，本次雪崩之處方圓數公里都沒有人煙，當地人稱「鬼門關」。而沿線的派墨公路，往年曾多次發生雪崩造成傷亡。

在當地從事旅游生意的李先生介紹，派村距離多雄拉隧道約8公里，本次雪崩的地點在10公里遠的地方，被埋被困的人員應該大多是遊客。

他表示，原本的老公路比較破舊難以通行，繞路又遠，因此在原始森林修建派墨公路；由於開鑿新公路時施工隊要進場施工，每天都會有工程車負責推雪。當地每年3、4月下雪最大，去年3月底曾發生雪崩，四人被埋，最後搶救無效身亡，「這個地方下雪時我去過現場，雪非常厚」。

本次發生雪崩的隧道穿越派墨農村公路上的多雄拉山，在拉薩開過多年客棧的王先生介紹，這個季節派墨公路沿線的原始自然風光絕佳，不少人都冒着大雪前往，「這裏的風光很漂亮，原來一條老路是從波密那邊通往墨脫，去拉薩去林芝繞很遠很遠的路程，而且路況不穩定，經常封路，什麼單雙號限行。多雄拉隧道開通了之後，這個路程縮短了不少，風景更好。新路派墨公路的地質狀況和修建技術，更成熟一點兒」。

但在當地人眼中，多雄拉雪山終年積雪不化，即使是在開山通行的幾個月內，雨雪雹霧也是說來就來，其翻越難度甚至超過5、6000米的高峰。許多負重的民工和馬匹，曾經永遠留在山口，因此當地人又稱多雄拉山口為墨脫路上的「鬼門關」。