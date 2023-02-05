安徽書記鄭柵潔表態撐民企：讓企業家更有安全感　政治上有榮譽

撰文：朱加樟
出版：更新：

2月3日（上周五），安徽省委、省政府在合肥召開民營企業座談會，省委書記鄭柵潔強調，安徽實現高質量發展，民營經濟功不可沒，又稱要「讓企業家更有安全感、榮譽感和歸屬感，在事業上有成就、政治上有榮譽、社會上有地位」。

據「安徽新聞聯播」微信公眾號報道，鄭柵潔強調，要深入學習習近平關於民營經濟發展的重要論述，全面貫徹黨的二十大精神，始終堅持「兩個毫不動搖」，政企一心，共同推動安徽高質量發展。

鄭柵潔又稱，安徽省委、省政府亮明態度、毫不含糊地支持民營經濟發展。安徽實現高質量發展，民營經濟功不可沒。民營經濟正處於爬坡過坎的攻堅期，遇到的困難是現實的，必須高度重視，逐步適應高質量發展新要求。

鄭柵潔強調，安徽實現高質量發展，民營經濟功不可沒，又稱要「讓企業家更有安全感、榮譽感和歸屬感，在事業上有成就、政治上有榮譽、社會上有地位」。（安徽新聞聯播）

鄭柵潔指，支持民營經濟發展，只能加強、不能減弱。要在政府誠信建設上真抓真落實，開展政府履約踐諾行動，對國家和省裏出台的各項惠企政策，要堅決落實到位，不打折扣、搞變通；對政府作出的承諾，要堅決兌現到位，不開空頭支票；對政府和國企的欠帳，要堅決清欠到位，不帶頭當老賴。

鄭柵潔指，要在尊重保護企業家上真抓真落實，扶持企業就像栽樹，長得好好的，別老搖晃它，做到無事不擾，讓企業家更有安全感、榮譽感和歸屬感，在事業上有成就、政治上有榮譽、社會上有地位。

最高檢：從制度和法律上把對國企民企平等對待的要求落下來習近平：我一貫支持民企　也是在民營經濟發達的地方幹過來的二十大後首場中央經濟工作會議　聚焦提振市場活力與民營經濟
安徽
民企