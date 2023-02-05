安徽書記鄭柵潔表態撐民企：讓企業家更有安全感　政治上有榮譽

2月3日（上周五），安徽省委、省政府在合肥召開民營企業座談會，省委書記鄭柵潔強調，安徽實現高質量發展，民營經濟功不可沒，又稱要「讓企業家更有安全感、榮譽感和歸屬感，在事業上有成就、政治上有榮譽、社會上有地位」。



據「安徽新聞聯播」微信公眾號報道，鄭柵潔強調，要深入學習習近平關於民營經濟發展的重要論述，全面貫徹黨的二十大精神，始終堅持「兩個毫不動搖」，政企一心，共同推動安徽高質量發展。

鄭柵潔又稱，安徽省委、省政府亮明態度、毫不含糊地支持民營經濟發展。安徽實現高質量發展，民營經濟功不可沒。民營經濟正處於爬坡過坎的攻堅期，遇到的困難是現實的，必須高度重視，逐步適應高質量發展新要求。

鄭柵潔強調，安徽實現高質量發展，民營經濟功不可沒，又稱要「讓企業家更有安全感、榮譽感和歸屬感，在事業上有成就、政治上有榮譽、社會上有地位」。（安徽新聞聯播）

鄭柵潔指，支持民營經濟發展，只能加強、不能減弱。要在政府誠信建設上真抓真落實，開展政府履約踐諾行動，對國家和省裏出台的各項惠企政策，要堅決落實到位，不打折扣、搞變通；對政府作出的承諾，要堅決兌現到位，不開空頭支票；對政府和國企的欠帳，要堅決清欠到位，不帶頭當老賴。

鄭柵潔指，要在尊重保護企業家上真抓真落實，扶持企業就像栽樹，長得好好的，別老搖晃它，做到無事不擾，讓企業家更有安全感、榮譽感和歸屬感，在事業上有成就、政治上有榮譽、社會上有地位。