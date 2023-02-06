星雲大師「坐缸」圓寂　開缸若顏面如生將成肉身佛　封龕畫面曝光

佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲大師昨日（5日）在台灣高雄佛光山離世，享耆壽96歲。寺方遵照星雲大師交代，身後採「坐缸」方式圓寂。



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綜合台媒《聯合報》及《ETtoday新聞雲》報道指，「坐缸」是佛教中的僧人圓寂後舉行的儀式之一，多年後開缸，缸內的僧人若是顏面如生，肉身不腐，就會被塑成金身，成為「肉身佛」。

據佛教的說法，肉身佛是指高僧大德成就者在死亡後，在沒有外力的影響下，遺體不會自然地腐化，而是呈現木乃伊化，或不作任何變化就像人生前的模樣，甚至會呈現金光色，被稱作紫磨金身，這是佛、菩薩、阿羅漢聖人的境界。

在身後事方面，星雲大師交代一切從簡，不設治喪委員會、不個別發訃聞，不做繫念佛事，採「三不」原則，也交待寺方將他的遺體採用「坐缸」方式處理。

星雲大師於2月5日下午安詳離世，享耆壽96歲：（按圖了解）

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報道指，昨午佛光山住持心保和尚等在佛光山傳燈樓為星雲大師遺體舉辦封龕典禮，今天（6日）移靈至雲居樓，供四方大眾弔唁。

報道又指，佛陀紀念館長如常法師透露，星雲大師的真實年齡為102歲，但身分證少報歲數。