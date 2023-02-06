美戰機擊落氣球　新加坡學者：中美關係恐再陷惡性循環

美國當地時間2月4日下午，美方派出F22戰機發射AIM-9X響尾蛇空對空導彈，在距離南卡羅來納州海岸線約六海里處擊落中國高空偵察氣球。

有學者接受《聯合早報》訪問時指出，氣球事件的負面影響已不可避免，短期內中美關係恐怕又會進入一個惡性循環。



2月5日，中國外交部發表聲明，對美國擊落氣球表達強烈不滿和抗議，指責美國「執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例」。

聲明指，氣球屬於「企業」，強調中國將「堅決維護有關企業的正當權益，同時保留作出進一步必要反應的權利」。中國國防部新聞發言人譚克非也就事件發表談話，稱「保留使用必要手段處置類似情況的權利」。

美國指控疑似中國間諜氣球犯境：圖為2023年2月1日，路透社在從社交媒體獲得的這張照片顯示，一個氣球在美國蒙大拿州（Montana）比靈斯（Billings）上空出現。（Reuters）

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江接受《聯合早報》訪問時指出，北京的回應釋放出威脅的信號，未來在遇到美國對中國的抵近偵察或美國在南中國海的自由航行活動，中國可能做出更強勢反應，「這會加劇擦槍走火的風險」。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院客座高級研究員唐安竹（Drew Thompson）受訪時稱，中國可能通過其他方式升級事態，例如拘留美國公民、阻止美國對華出口，也可能對在國際空域飛行的美軍飛機實施攔截。

氣球墜落後，美國海軍和海岸警衛隊船在相關海域展開搜索，回收到的殘骸將送往實驗室進行分析。李明江指出，如果發現氣球上的裝備涉及軍事偵察，對中美關係的負面影響將更大。

他相信，氣球事件勢必會強化美國國內鷹派的中國安全威脅論述，無論氣球上是否載有軍事偵察裝備，負面影響已不可避免。

李明江稱，中美近期本來都有意願穩定雙邊關係，但這件事顯然已反轉了這些積極正面的互動，短期內中美關係恐怕又會進入一個惡性循環。