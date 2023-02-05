胡錫進：美國飛行器因不清緣由進入中國上空　別指望中方手下留情

中美之間的氣球風波持續，美方於當地時間2月4日證實，中國氣球在南卡羅萊納州對開的大西洋上空被美軍戰機擊落。中國國防部表示，對美方這一做法表示嚴正抗議，保留使用必要手段處置類似情況的權利。



官媒《環球時報》前總編輯胡錫進5日（周日）下午在微博發文解讀國防部的表態，表示「除民航等註冊過的，美國飛行器因兩國間解釋不清緣由進入中國上空的，可別指著（指望）中方手下留情了」。



美國指控疑似中國間諜氣球犯境：圖為2023年2月1日，路透社在從社交媒體獲得的這張照片顯示，一個氣球在美國蒙大拿州（Montana）比靈斯（Billings）上空出現。（Reuters）

胡錫進稍早前又發文稱，美軍這次出動了多架戰機，包括空中加油機，F-22在有空中加油支援的情況下，才把已經下降到18000米左右高度上的失控氣球擊落。如果失控氣球在原有30000米以上的高度，美國空軍可能拿它沒辦法。

胡錫進稱，「不過中國網友還是大度一些，就讓美國『最後勝利』一下吧。他們把一個失控的『流浪氣球』搞成天大的事情，一些人硬說這是『中國的入侵』，要是美軍沒能夠把氣球打下來，他們自己生出來的氣還真撒不出去了。他們心眼那麼小，說不定要換個別的甚麼地方，找中國一個麻煩，把這口氣出了。現在他們興許會覺得『扯平』了」。

胡錫進最後稱，美國當慣了老大，面對中國崛起敏感得很，「心眼越來越小」。中國不僅要反對美國的霸道，還需加強提防它的「小人之心」。