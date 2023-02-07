氣球風波｜學者：中美關係緊張　解放軍渤海軍演明顯針對美韓演習

中美關係因氣中美關係因氣球事件緊張之際，解放軍自2月5日至12日在渤海海峽黃海北部部分海域執行軍事任務。



中國軍事學者王雲飛認為，這次軍事任務不是試驗活動，是軍事演習；演習地點在黃海北部，靠近朝鮮半島區域，有明顯針對美韓近期聯合軍演的含意；演習時間長達七天，表明這不是一次小規模的演習，演習內容比較豐富，應該會有海空聯合打擊的科目。

中國國防部：保留使用必要手段處置類似情況權利

大連海事局2月3日發布航行警告稱，自2月5日16時至12日16時，渤海海峽黃海北部部分海域執行軍事任務，禁止駛入。

上個星期六（2月4日），美軍戰機發射導彈擊落中國進入美國上空的無人飛艇（俗稱氣球）後，中國外交部稱中方「保留作出進一步必要反應的權利」，中國國防部進一步宣示，將「保留使用必要手段處置類似情況的權利」。

王雲飛2月6日在「今日頭條」發文說，國防部表示「使用必要手段處置類似情況」，比外交部表示「作出進一步必要反應的權利」，顯然更加直接、更加明確、更加強硬，意味著中國今後也將毫不客氣地動用武力手段擊落美國抵近中國的氣球。

文章稱，美國抵近中國的氣球比中國抵近美國的氣球次數要多。1974年，中國空軍用殲6戰機在渤海上空擊落過抵近偵察的美國軍用偵察氣球。2019年9月，中國用殲10C擊落入侵中國雲南上空的外國軍用偵察氣球。以前中國沒有用武力擊落過美方的民用氣球，但這次美方反應過度，中國今後就不用對美方的所有類型氣球客氣了。

文章說，中方這次對美方強硬的原因還不僅是因為氣球紛爭問題。2月3日，美韓空軍在朝鮮半島西部海域上空進行了聯合空中演習。美國空軍出動F-22、F-35B、F-16CM戰鬥機和B-1B戰略轟炸機參演，其打擊半徑不僅涵蓋北京，而且靠近長三角核心經濟區，輻射到珠三角地區。演習可說是主要針對中國的核威懾。

美軍2月4日派出戰機擊落中國氣球後，路透社攝影師在北卡羅萊納州Holden Beach拍攝到疑似該氣球被擊落之後的情況。（Reuters）

「今日頭條」：解放軍軍演展現敢於亮劍戰鬥精神

文章指出，在中國民用氣球被美軍用武力擊落，美國對中國進行近距離核威懾，中美關係再次趨於緊張的高度敏感時刻，解放軍立即出手在黃海北部進行聯合軍演，顯示了解放軍不畏強敵、敢於亮劍的戰鬥精神。

另外，解放軍戰略支援部隊官方微博「中國戰略支援」近日發文公布「鷹擊-21」高超音速導彈的性能參數，稱這款導彈能夠以六馬赫（六倍音速）速度飛完全程，在末端攻擊階段的速度可以達到驚人的10馬赫，現階段任何反導武器系統均無法攔截。

軍事評論員宋忠平認為，「鷹擊-21」既可打擊航母等大型水面目標，也可打擊陸上目標，對手基本上無法攔截，是解放軍對抗強敵的「殺手锏」武器之一。

【本文獲新加坡聯合早報授權轉載】