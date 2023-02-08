習近平談中國式現代化：打破「現代化=西方化」迷思

據新華社報道，新進中共中央委員會的委員、候補委員和省部級主要領導幹部學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神研討班7日（周一）在中央黨校（國家行政學院）開班。



中共總書記習近平闡述「中國式現代化」時指出，中國式現代化打破了「現代化=西方化」的迷思，展現了現代化的另一幅圖景，拓展了發展中國家走向現代化的路徑選擇，為人類對更好社會制度的探索提供了中國方案。



習近平又表示，二十大報告明確概括了中國式現代化是人口規模巨大的現代化、是全體人民共同富裕的現代化、是物質文明和精神文明相協調的現代化、是人與自然和諧共生的現代化、是走和平發展道路的現代化這5個方面的中國特色，深刻揭示了中國式現代化的科學內涵。

在推進中國式現代化上，習近平強調，這是一個系統工程，要統籌發展和安全，貫徹總體國家安全觀，健全國家安全體系，增強維護國家安全能力，堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全和重點領域安全。要堅持獨立自主，不斷擴大高水平對外開放，深度參與全球產業分工和合作，用好國內國際兩種資源，拓展中國式現代化的發展空間。

習近平又指出，黨的領導直接關係中國式現代化的根本方向、前途命運、最終成敗。黨的領導決定中國式現代化的根本性質，只有毫不動搖堅持黨的領導，中國式現代化才能前景光明、繁榮興盛；否則就會偏離航向、喪失靈魂，甚至犯顛覆性錯誤。

習近平最後強調，推進中國式現代化必須抓好開局之年的工作。要全面貫徹落實黨中央決策部署，堅持穩字當頭、穩中求進，更好統籌國內國際兩個大局，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，全面深化改革開放，推動高質量發展，進一步引導經營主體強信心、穩定社會預期，努力實現經濟運行整體好轉。