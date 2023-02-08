鶴崗原市委書記受賄、挪用公款超1億　內媒：可當地買3000多套房

黑龍江鶴崗市委原書記張恩亮貪污、受賄、挪用公款案件周二（7日）在綏化市中級人民法院一審公開宣判，張數罪併罰下被執行有期徒刑20年。案情指，透過受賄加上挪用公款，張恩亮獲利超過1億元（人民幣．下同），近年來，鶴崗市便以「房價低」而聞名，甚至被形容為「白菜價」，內媒《第一財經》估算，張恩亮的1億元可以在當地買下3000多套房。



經審理查明，張恩亮在2012年5月至2017年3月，利用擔任黑河市委副書記、市長職務上的便利，侵吞公款共計379萬餘元；在2004年7月至2021年3月，利用擔任中國共產主義青年團黑龍江省委員會副書記、書記，黑龍江省青年聯合會主席，黑河市委副書記、市長，鶴崗市委書記職務上的便利，以及利用本人職權或地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，在人事任免、工程承攬、項目資金撥付等方面為他人謀取利益，非法收受上述單位及個人給予的財物共計折合7317萬餘元。

2015年上半年，他還利用擔任黑河市委副書記、市長職務上的便利，挪用公款共計3000萬元，數額巨大，進行營利性活動。

庭審現場。（第一財經）

最終，法院以貪污罪判處被告人張恩亮有期徒刑10年，並處罰金50萬元；以受賄罪判處其有期徒刑15年，並處罰金680萬元；以挪用公款罪判處其有期徒刑6年。數罪併罰，決定執行有期徒刑20年，並處罰金人民幣730萬元。對查封、扣押在案的被告人張恩亮貪污、受賄犯罪所得及孳息予以沒收，上繳國庫。

黑龍江鶴崗市近年以「房價低」而聞名，甚至被形容為「白菜價」，吸引一些外地年輕人專門到當地「上車」，也令這個邊境小城成為網紅城市。據早前報道，曾有來自江蘇南京的25歲職畫師決定逃離大城市，在鶴崗買房安家，「Full Pay」之下僅付1.5萬元。

《第一財經》報道指，當地房產價格大多在3至4萬元一套，因此張恩亮的這一個億，可以在當地買3000多套房。

公開資料顯示，張恩亮1970年3月生，黑龍江望奎人，哈爾濱理工大學思想政治教育專業畢業，在職研究生學歷，法學博士學位，會計師。其仕途履歷「亮眼」，30歲獲任黑龍江團省委副書記，躋身副廳級；38歲成為黑龍江團省委書記、黨組書記，成為正廳級幹部；41歲履新黑河市市長，成全國首位70後地級市市長。2016年12月，46歲的他升任鶴崗市委書記，是當時黑龍江省唯一的70後地級市委書記。