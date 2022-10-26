第二個鶴崗？遼寧阜新1.7萬即可上車　樓價同「白菜」地理還更佳

近年，黑龍江鶴崗市以「房價低」而聞名，甚至被形容為「白菜價」，吸引一些外地年輕人甘願逃離大城市，專門到當地買房。然而類似現象並非獨例，同處東北地區的遼寧阜新市也是房價較低的城市之一，且阜新地處東北地區的南部，不少外地人綜合考慮了交通、地理環境等因素後，更願意到當地購房，有來自湖南的買家早前只花了約1.7萬元（人民幣．下同）就「上車」。



來自湖南長沙的歐陽女士是其中一名願意去阜新購房的買家，去年，她花了約1.7萬元在當地買下一套小房子，今年再完成裝修和家具購置，總花費也只有6、7萬元左右。除了價格低廉外，交通便利也是促使她去阜新購房的一大原因，據介紹，她從長沙坐飛機到遼寧後，只需要再轉一程大巴，便能夠抵達阜新。

不少網民分享到阜新買房體驗。（影片截圖）

阜新賣房的景氣也反映在業者的業績上，據在當地任地產經紀的小敏透露，以2021年11月至2022年1月這一週期為例，她在3個月時間內總共賣出了158套房子，逾8成的買家都是來自外地的年輕人，經手的外地購房者甚至佔到總數95%，本地人只佔很少，且本地人本身就幾乎每家都有3、4套房。

對於上述現象，山東大學經濟學院教授李鐵崗分析，一個地區的房價主要取決於當地的經濟水平等，受經濟、氣候等多方面因素影響，人口流出的地區閒置房子較多，當地人願意低價出租出售也是情理之中。不過就市場整體而言，肯定有其相應的價格區間，不代表當地每套房子都是1.7萬元。另外他提醒，部分外地購房者選擇到阜新、鶴崗等地低價買房，可能主要是考慮其作為財產的價格很低，但財產價格低並不意味著生活成本也低，這些都需要綜合一起來考慮。

公開資料顯示，阜新歷史文化悠久，因出土世界第一玉和華夏第一龍，被譽為「玉龍故鄉，文明發端」。當地還是契丹民族的搖籃、武當宗師張三豐的故里、藏傳佛教的東方傳播中心。交通方面，阜新站是京哈高速鐵路的中間站 ，2018年12月29日投用運營。

網民點睇：

還有高鐵，京哈線

對呀！去瀋陽、北京老方便了，生活壓力還不大

準備開炒

能把這個地段炒上去真是太牛

振興東北從買房開始

估計中介還沒我這兒一個月賣一套的拿的多

