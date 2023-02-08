賀建奎透露3名基因編輯嬰現況　出獄後首談研究坦言：做得太快了

南方科技大學原副教授賀建奎，早前與其團隊透過基因編輯技術，令3名能夠先天抵抗愛滋病毒的嬰兒誕生，被批評有違學術倫理和道德規範。他與團隊成員均被控非法行醫罪，2019年底在深圳市南山區人民法院被判囚3年。

賀建奎近日接受英國《衛報》訪問，透露他仍與當年的基因編輯嬰兒家庭保持聯絡，3名兒童正過着正常、平靜且不受干擾的生活，並坦言他的研究做得太快。



賀建奎受訪時透露，仍與當年的接受基因編輯的雙胞胎家庭保持聯絡，「露露（Lulu）和娜娜（Nana）過着正常、平靜、不受干擾的生活，我們應該尊重他們」。賀建奎稱尊重就診者的隱私，對他而言，他把家庭的幸福置於首位，科學發現是次要。

至於第3名接受基因編輯的嬰兒的情况，賀建奎僅透露小孩正與父母過着正常的生活。

賀建奎又稱，自己花了許多時間思考過去所做的事，並用一句話總結：「我做得太快了」。

報道指，賀建奎獲釋後在北京成立實驗室，專研罕見遺傳病基因編輯治療研發。賀建奎表示，已獲得足夠資金支付實驗室的租金，聘請研究員及展開動物測試，並計劃今年會在一系列的學校和會議發表演講，包括下周在英國肯特大學舉行的線上研討會，以及3月在牛津大學的演講。

被問過去案件醜聞會否成障礙，賀建奎稱：「根據中國法律，當一個人服完刑後，他們將重新享有全部權利。」

賀建奎表示，與過去的經歷相比，更重要的是今天所做的事情決定了他是否繼續前進。被問及過去4年是否艱難時，賀建奎則稱更願意着眼於未來，並以Beatles的《Let It Be》作比喻，稱要往前看，「我們更該關注我現在的新項目」。

2018年，深圳南方科技大學副教授、科學家賀建奎聲稱成功透過基因編輯技術，令一對雙胞胎嬰兒能先天性抵抗愛滋病，是全球首宗個案。（資料圖片／梁鵬威攝）

2018年11月，賀建奎在香港出席第二屆人類基因組編輯國際峰會期間，分享其研究結果，指他與團隊透過修改CCR5基因，令一對能夠先天抵抗愛滋病的雙胞胎嬰兒誕生。

不過，賀建奎公布研究結果前，已被質疑相關研究是否符合倫理準則，甚至引發倫理爭議。2019年12月，深圳市南山區人民法院一審公開宣判，賀建奎因非法實施以生殖為目的的人類胚胎基因編輯和生殖醫療活動，構成非法行醫罪被判囚3年，罰款300萬元（人民幣，下同）。