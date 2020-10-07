話你知｜諾獎表揚「基因剪刀」　賀建奎「基因改造嬰」曾掀爭議

2020年諾貝爾化學獎得主是法國微生物學及遺傳學家卡彭蒂耶（Emmanuelle Charpentier）及美國生物學家杜德納（Jennifer Doudna）獲得，以表揚他們在開創基因工程的成就，她們開發了「基因剪刀」（CRISPR / Cas9）。 不過，事實上基因工程在現今仍然存在極大爭議，當中最為人矚目，要數深圳南方科技大學副教授賀建奎的「基因改造嬰」事件。

事緣賀建奎在2018年11月26日透過接受傳媒訪問，首次披露其研究團隊成功利用上述基因編輯技術，炮製出一對能夠先天抵抗愛滋病的雙胞胎女嬰，「一對名為露露和娜娜的基因編輯嬰兒於11月在中國健康誕生。這對雙胞胎的一個基因經過修改，使她們出生後即能天然抵抗愛滋病」。

賀建奎稱，做法是仍在受精卵階段的試管嬰兒，將其Cas9蛋白和特定的引導序列，用5微米、約頭發1/20細的針注射到還處於單細胞的受精卵。賀建奎團隊就是採用「基因剪刀」，精確定位並修改基因。

賀建奎的「研究成果」引發巨大爭議，國內外相關科研機構及科學家都先後表示強烈譴責，甚至有多達122名科學家共同簽署聯合聲明，直斥是「瘋狂」的人體實驗。深圳衛計委、深圳市醫學倫理專家委員會等其後介入調查，並且觸發中國政府收緊基因編輯研究，科技部及財政部下發通知，要求加強國家重點研發項目的科學倫理審查和監管，要求科研人員要自覺接受倫理審查和監管、強化責任和誠信意識。

最終，賀建奎在去年底被深圳南山區法院，以非法行醫罪一審判處有期徒刑3年，並處罰金300萬元人民幣。判決書指出，賀建奎與同案另外兩名被告均未取得醫生執業資格，卻追名逐利，故意違反國家有關科研和醫療管理規定，逾越科研和醫學倫理道德底線，貿然將基因編輯技術應用於人類輔助生殖醫療，擾亂醫療管理秩序，並且情節嚴重。

諾貝爾委員會10月7日頒發化學獎，由杜德納（Jennifer Doudna，左）及卡彭蒂耶（Emmanuelle Charpentier，右）獲得。（美聯社）

按照諾貝爾委員會的說明，2020年諾貝爾化學獎得主是卡彭蒂耶及杜德納，獲獎原因是她們證明基因分子可以在任何的預定位置切割，以更快、更簡單的方式編輯原有的基因。但可以預見的是，未來對於「基因剪刀」的應用，全世界都仍有不少問題有待解決。