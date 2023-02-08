台病童東莞求醫獲救　國台辦：加入醫保價格再減半　政策惠及港人

此前，一名患有罕見病「脊髓肌肉萎縮症」的台灣女童因為在當地治病需天價藥費，於是父母帶女童赴東莞以遠為便宜的價格用藥，事件應發兩岸關注。

今日（8日）在國台辦例行新聞發布會上，發言人朱鳳蓮針對事件作出回應，治療「脊髓肌肉萎縮症（SMA）」的諾西那生鈉注射液，是2021年國家醫保談判藥品。通過談判，這種藥從上市之初最高70萬元（人民幣，下同）一針降到3.3萬元一針，降幅達95.3%。

朱鳳蓮表示，若女童加入內地醫保可以更低價格接受治療，這一政策惠及居住在大陸的所有港澳台人士。



朱鳳蓮解釋，近年來，大陸依托全球人口最多的統一大市場，發揮制度優勢、市場優勢、管理優勢，集中14億參保人的用藥需求實現戰略購買，愈來愈多的「天價藥」最終以「平民價」進入醫保目錄，惠及廣大患者。

她表示，為台灣小女孩能以低價接受治療感到高興。若能夠加入大陸醫保，還可以享受更低的價格，僅需1.1萬元一針。今年又有一個治療SMA的新藥利司撲蘭經談判成功進入醫保目錄，價格從上市之初最高6.38萬元一瓶降至3780元一瓶，降幅達94.1%，相關患者的負擔將進一步減輕。

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朱鳳蓮強調，醫保是台灣居民在大陸安居樂業很重要的一方面。據2019年11月人社部、國家醫保局聯合印發的《香港澳門台灣居民在大陸參加社會保險暫行辦法》規定，與大陸用人單位有穩定勞動關係的港澳台居民，應當依法參加職工基本醫療保險，由用人單位和本人按規定繳費，並享受相應待遇。

港澳台居民居住證（網絡資源圖）

在大陸居住且辦理港澳台居民居住證的未就業港澳台居民，可在居住地按規定參加城鄉居民基本醫療保險，按照與所在統籌地區城鄉居民同等標準繳費，並享受基本的醫療保險待遇。所以，在大陸就業和居住的台灣居民參加醫保不存在政策障礙，均可按規定繳費並享受相應的待遇。截至2022年第三季，港澳台在大陸參保人數達31萬人，其中參加職工基本醫療保險12.7萬人，參加城鄉居民基本醫療保險18.3萬人。