獲批上市國產新冠藥均入醫保支付範圍　最高報價未超800元

據國家醫保局公告，目前已獲批上市的國產新冠治療用藥已全部被納入醫保支付範圍，包括於1月29日上市，由上海旺實生物醫藥科技申報的氫溴酸氘瑞米德韋片（商品名稱：民得維），及海南先聲藥業申報的先諾特韋片/利托那韋片組合包裝（商品名稱：先諾欣）。



國家醫保局醫藥管理司負責人介紹，據國家衛生健康委《新型冠狀病毒感染診療方案（試行第十版）》規定，上述2種藥品都屬於第十版診療方案範圍。

根據國家醫保局印發文件，要求各省級醫療保障部門按「乙類乙管」後優化新冠病毒感染患者治療費用醫療保障相關政策的通知》要求，將上述2種藥品臨時性納入基本醫保基金支付範圍，支付至2023年3月31日；同時要求各部門公開價格構成信息，接受社會監督。

1月30日，北京市醫保局公示新冠治療藥品先諾特韋片/利托那韋片組合包裝首發報價，先諾特韋/利托那韋組合包裝的首發報價為每盒750元（人民幣，下同）；氫溴酸氘瑞米德韋片(商品名：民得維)首發報價為795.00元(36片/瓶，1瓶/盒)。

目前，獲批上市的國產新冠治療用藥已全部被納入醫保支付範圍。其中，中藥「三藥三方」和阿茲夫定片已正式納入醫保藥品目錄，氫溴酸氘瑞米德韋片、先諾特韋片/利托那韋片組合包裝等藥品臨時性納入醫保支付範圍。