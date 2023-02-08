賴清德稱「台灣已主權獨立」　國台辦：永遠不可能成為一個國家

民進黨主席賴清德日前宣誓就職，並表示「台灣已經是主權獨立國家，沒有再宣布台灣獨立的必要，未來仍會延續蔡英文總統的兩岸路線。」

對此，國台辦發言人朱鳳蓮在周三（8日）舉行的例行記者會上回應指，兩岸同屬一個中國，台灣從來就不是一個國家，也永遠不可能成為一個國家。



國台辦發言人朱鳳蓮指，台灣從來就不是一個國家，也永遠不可能成為一個國家。（微博）

朱鳳蓮稱，兩岸同屬一個中國，歷史經緯清晰、法理事實清楚。台灣從來就不是一個國家，也永遠不可能成為一個國家。搞「台獨」分裂違背歷史發展潮流，違逆全體中華兒女意志，嚴重損害兩岸同胞利益，無論使用什麼樣的包裝、說辭，都不可能得逞。

另外，針對蔡英文日前表示「在理性、平等及相互尊重下，願和大陸開展對話，一起尋求雙方可接受、促進區域和平穩定的可行之道。」朱鳳蓮首先反問，「這番話，大家信嗎？」

朱鳳蓮說，「九二共識」是兩岸對話協商的共同政治基礎，這個基礎充分體現了雙方相互尊重、平等協商，無論是兩會商談，還是過去國台辦與陸委會建立的聯繫溝通機制，都是具體生動的範例。

朱鳳蓮又指，只要民進黨當局認同體現一個中國原則的「九二共識」以實際行動停止謀「獨」挑釁和勾連外部勢力對抗大陸，兩岸對話協商就可以恢復。